Sabor a Málaga reconoce a Bendito y Yubá Experience por su apuesta por el producto local y la gastronomía malagueña - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sabor a Málaga reconoce a los restaurantes 'Bendito' y 'Yubá Experience' por su apuesta por el producto local y la gastronomía malagueña. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha entregado este martes las placas distintivas a ambos establecimientos situados en el Hotel Málaga Premium de Málaga en el centro de la capital.

Estos dos establecimientos, pertenecientes a la empresa malagueña 'Grupo Premium', un referente en el sector turístico y de la restauración en la provincia, destacan por su apuesta por el producto local.

"Bendito y Yubá Experience son dos magníficos referentes de la hostelería malagueña y queremos agradecerles que hayan apostado por incorporar a sus propuestas gastronómicas lo mejor de nuestra despensa", ha afirmado Salado.

"Porque no hay mejor carta de presentación de Málaga que su gastronomía. Y estos dos restaurantes, cada uno con su propia personalidad, son un gran ejemplo de ello", ha añadido el presidente de la Diputación.

La incorporación de 'Bendito' y 'Yubá Experience' a la familia Sabor a Málaga supone el reconocimiento a una filosofía gastronómica basada en la excelencia, la innovación culinaria y la defensa del producto local, contribuyendo a fortalecer la identidad gastronómica malagueña y a impulsar el consumo de proximidad.

Ubicado en pleno centro histórico de la ciudad, el Hotel Málaga Premium se ha consolidado como el primer hotel gastronómico de Málaga, un concepto pionero impulsado por Grupo Premium que integra alojamiento, restauración y experiencias culinarias bajo una misma filosofía: ofrecer al visitante una inmersión en la cultura y el sabor de Málaga.

'Bendito' y 'Yubá Experience' representan dos expresiones complementarias de esta visión. Mientras 'Bendito' reivindica la cocina mediterránea y el producto local desde una perspectiva contemporánea, 'Yubá Experience' propone una experiencia gastronómica para grupos, más inmersiva y creativa, conectando la tradición malagueña con influencias internacionales.

Con este reconocimiento, la Diputación de Málaga y la marca Sabor a Málaga distinguen el compromiso de Grupo Premium y sus establecimientos con la promoción del producto malagueño, reforzando el papel de la gastronomía como motor económico, turístico y cultural de la provincia.

Salado ha aprovechado para elogiar el trabajo de los cocineros, chefs y profesionales de sala, a los que ha definido como "los mejores embajadores de Málaga". "Ellos consiguen que la experiencia de quien nos visita vaya mucho más allá del paisaje o el patrimonio, porque una atención excelente y una gastronomía de calidad dejan una huella imborrable en nuestra memoria", ha concluido.

"Es un intangible que hace repetir a quienes nos visitan y que, por supuesto, es muy bien valorado también por los malagueños, que cada vez se sienten más orgullosos de consumir productos de nuestra tierra, porque los identifican con la calidad, la sostenibilidad y la generación de empleo y riqueza en las economías locales", ha concluido.