Salado reivindica el papel de Diputación como aliada de la innovación, las empresas y la transformación digital

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, la reunión del Patronato de la Fundación Innova IRV - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha acogido este viernes en el auditorio Isabel Oyarzábal, la reunión del Patronato de la Fundación Innova IRV, un encuentro en el que el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha reivindicado el apoyo de la Diputación a la innovación, al tejido empresarial y a la transferencia tecnológica como motores de desarrollo para Málaga y su provincia.

En la reunión han participado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Fundación Innova IRV, Ezequiel Navarro; el director general de la Fundación, Eduardo Valencia; así como patronos, colaboradores, equipo directivo y representantes de Innova IRV.

Salado ha destacado que para la Diputación "es una satisfacción acoger este Patronato en nuestra casa y hacerlo como colaboradores de una fundación que trabaja en ámbitos decisivos para el futuro de Málaga, de Andalucía y de España".

Al respecto, ha subrayado que Innova IRV representa una visión compartida por la institución provincial, ya que permite "unir empresas, talento y capacidades tecnológicas para que la innovación llegue a la industria, al mercado y a la economía real".

El presidente ha señalado que Málaga vive un momento especialmente relevante en materia tecnológica, como se ha puesto de manifiesto esta misma semana en DES, donde la Diputación de Málaga ha estado presente con un stand propio e Innova IRV ha participado dentro del espacio de Málaga TechPark. "Málaga ha entendido que la innovación ya forma parte de su identidad y de su desarrollo", ha afirmado.

Durante su intervención, Salado ha incidido en que el reto actual pasa por convertir ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la microelectrónica, las comunicaciones avanzadas, la salud digital o la industria 4.0 en proyectos concretos y soluciones útiles.

"La innovación tiene que servir para mejorar servicios públicos, acompañar a los ayuntamientos, dar más capacidad a los municipios y hacer que la transformación digital llegue al conjunto de la provincia", ha explicado.

En esta línea, ha recordado que la Diputación está incorporando herramientas innovadoras en distintos ámbitos de gestión pública, como la ciberseguridad en la administración, la metodología BIM, el modelado 3D y la visualización inmersiva en la redacción de proyectos públicos. Estas tecnologías permiten mejorar la planificación, anticipar errores antes de ejecutar una obra, ahorrar tiempo y recursos y ofrecer a los ayuntamientos proyectos más eficaces.

De igual modo, Salado también ha mencionado el avance de la institución provincial en movilidad inteligente, análisis de datos de tráfico en tiempo real, talleres de inteligencia artificial dirigidos a sectores como la agricultura, el turismo y las pymes, así como iniciativas vinculadas al turismo inteligente.

El presidente de la Diputación ha incidido en la importancia de colaborar con entidades como Innova IRV para crear espacios de conexión entre empresas, universidades, centros tecnológicos, startups y administraciones. "Necesitamos convertir las buenas ideas en proyectos con impacto real, que generen empleo, competitividad y nuevas oportunidades", ha señalado.

Por último, Salado ha afirmado que Málaga cuenta con una oportunidad extraordinaria gracias a Málaga TechPark, las universidades, el talento, las empresas innovadoras, la proyección internacional de la capital y la diversidad de la provincia. "La Diputación quiere seguir jugando un papel activo como administración que acompaña, conecta y ayuda a que la tecnología sirva para fortalecer el conjunto de la provincia", ha concluido.