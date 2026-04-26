San Pedro Alcántara (Málaga) contará con un punto limpio provisional para la recogida selectiva de residuos urbanos

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, en el punto limpio. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha anunciado este domingo que impulsará la habilitación de un punto limpio provisional en San Pedro Alcántara con el objetivo de facilitar a los ciudadanos un espacio adecuado para la recogida selectiva de residuos urbanos.

Según han precisado en una nota, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en una visita a la zona de actuación acompañada por el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha indicado que "esta intervención responde a la necesidad de contar con una instalación específica para la entrega de residuos que no pueden depositarse en los contenedores convencionales, desde pinturas o escombros hasta aceites o aparatos eléctricos, evitando así su vertido incontrolado".

Al hilo, la primera edil ha concretado que el equipamiento se ubicará en una parcela municipal situada en la calle Malta, en el polígono industrial, en una zona accesible que permitirá dar servicio a los vecinos y ha señalado que "el proyecto contempla una solución transitoria que permita atender la demanda en este ámbito mientras se desarrollan otras actuaciones de carácter definitivo".

Asimismo, la regidora ha señalado que la iniciativa, que ha salido a licitación con un presupuesto base de 1,2 millones y un plazo de ejecución previsto de seis meses, "da respuesta a una situación derivada de la ausencia de espacios de este tipo, lo que obliga actualmente a los usuarios a desplazarse hasta el punto limpio de Marbella, situado a más de quince kilómetros".

En este sentido, ha apuntado que "la cercanía del nuevo recinto facilitará la correcta gestión de los residuos domésticos y fomentará la recogida selectiva", y ha añadido que "de esta forma se atenderá lo antes posible la alta demanda existente para la recepción de residuos domiciliarios aportados por particulares, evitando su vertido en parcelas no aptas y en la propia vía pública".

En relación, el proyecto se desarrollará sobre una superficie de aproximadamente 3.400 metros cuadrados y contará con dos niveles funcionales adaptados a la topografía del terreno. En la plataforma inferior se habilitará la zona de descarga y depósito de residuos, con capacidad para varias cubas destinadas a fracciones como cartón, voluminosos, escombros o enseres, mientras que en el nivel superior se situarán la caseta de control, un área de aparcamiento interior y espacios específicos para residuos de menor tamaño.

En concreto, el punto limpio dispondrá de compactadoras para reducir el volumen de los residuos y con una zona de acopio de los materiales procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Además, entre las actuaciones previstas se incluyen trabajos de limpieza y acondicionamiento del terreno, movimientos de tierras, ejecución de redes de saneamiento y abastecimiento, así como la instalación de alumbrado eficiente mediante luminarias LED.

El recinto dispondrá de sistemas de seguridad, con dispositivos de videovigilancia; protección contra incendios, y un cerramiento perimetral que garantizará el control de accesos y la correcta organización de los espacios. El punto limpio incorporará también cubiertas metálicas para proteger las zonas de almacenamiento de residuos, así como una señalización completa que permitirá ordenar los flujos de circulación de vehículos y peatones dentro de la parcela.