La sede de la AECC de Benalmadéna (Málaga) mejora su accesibilidad con la instalación de una plataforma salvaescaleras

Instalaciones de AECC de Benalmádena - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

BENALMÁDENA (Málaga), 6 (EUROPA PRESS)

La sede de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Benalmádena (Málaga) ha mejorado su accesibilidad gracias a la instalación de una plataforma salvaescaleras que permitirá que los usuarios con movilidad reducida puedan acceder a las distintas plantas del edificio.

El diputado provincial de Centros Asistenciales, Tercer Sector Cooperación Internacional, Francisco José Martín, ha visitado las instalaciones junto al presidente provincial de la AECC en Málaga, Juan Carlos Martín, y el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara.

La sede se encuentra ubicada en un edificio de tres plantas y presta servicio a usuarios procedentes de municipios menores de 20.000 habitantes de la zona occidental de la provincia de Málaga.

Aunque los pacientes reciben atención sanitaria y psico-social en la planta baja, en el resto de plantas se realizan talleres grupales tanto sanitarios como psico-sociales. Al no disponer de ascensor, ha sido necesario adquirir equipamiento para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejorar así la calidad del servicio y por consiguiente de la acción sociada.

Esta actuación ha tenido un coste de unos 18.000 euros y ha sido financiada mediante la convocatoria de ayudas de la Diputación de Málaga dirigida a entidades del tercer sector para mejoras y acondicionamiento de sus sedes.