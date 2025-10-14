La Semana Santa de Málaga se reinventa con una exposición accesible, inmersiva y multisensorial

La exposición 'Negaciones 4.0: Una muestra para los sentidos' se inaugura este martes a las 19 horas en el Museo de la Semana Santa de Málaga, en el Palacio Hospital de San Julián. - FUNDACIÓN ONCE

Se inaugura este martes organizada por la hermandad del Dulce Nombre y la Universidad de Málaga y con la colaboración de la Fundación ONCE

MÁLAGA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Semana Santa de Málaga inaugura este martes la exposición 'Negaciones 4.0: Una muestra para los sentidos', iniciativa "accesible, inmersiva y multisensorial" organizada por la hermandad del Dulce Nombre y la Universidad de Málaga, y que ha contado con la colaboración de Fundación ONCE.

Así lo ha dado a conocer la Fundación ONCE en un comunicado, en el que detalla que la muestra conmemora el 25 aniversario de la realización de la obra 'Jesús de la Soledad', protagonista del misterio de las Negaciones y Lágrimas de san Pedro, concebida por Antonio Bernal.

La propuesta ofrece un recorrido que trasciende las pautas tradicionales de exhibición para convertirse en "una invitación a la ciudadanía para sentir un elemento clave de su patrimonio cultural a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato", según destacan sus impulsores.

Articulada en cuatro espacios multimodales, a lo largo de ellos se exhibe una galería de grabados, dibujos y pinturas sobre la figura de san Pedro, muchos de los cuales sirvieron de inspiración para la concreción plástica de este misterio.

A la vez se disponen fotografías del boceto inicial del grupo y de los bustos preparatorios junto a las esculturas originales (exceptuando la de Nuestro Padre Jesús de la Soledad), acompañadas por réplicas escaladas que permiten explorar de forma táctil sus rasgos y gestos característicos.

La identidad simbólica de cada personaje, así como su función concreta dentro del pasaje se refuerza a través de una estación olfativa en la que se captan olores diferenciados y grajeas que trasladan esas sensaciones al gusto.

El itinerario culmina con un laboratorio tecnológico en el que la realidad virtual, las vibraciones hápticas y los recursos sonoros se articulan para recrear la escena de las negaciones.

El proyecto se presenta como un referente pionero en España, ya que se concibe bajo principios de accesibilidad originaria. Esto significa que cada recurso se ha diseñado para que todas las personas puedan vivir la experiencia en igualdad de condiciones.

Para ello se ha desplegado un conjunto de tecnologías avanzadas: la fotogrametría, el escaneado 3D y la impresión aditiva han permitido crear gemelos digitales de las esculturas, preservando sus detalles y generando réplicas manipulables.

El itinerario integra audiodescripciones, subtítulos adaptativos, interpretación en lengua de signos y códigos Navilens para asegurar la comunicación plena. Además, las reproducciones táctiles en alta resolución y la navegación gestual o sonora facilitan la interacción con las piezas.

El desarrollo tecnológico ha sido posible gracias a la colaboración de Fundación ONCE, Unicaja y Opossumv. A ellas se suman las colaboraciones procedentes del Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial, Polo Digital o la Agrupación de Cofradías, así como diferentes asociaciones, departamentos y grupos de investigación universitarios.

La exposición se inaugura este martes a las 19 horas y estará abierta al público hasta el 15 de noviembre en el Palacio Hospital de San Julián en Málaga.

COLOQUIO NACIONAL SOBRE ARTE Y ACCESIBILIDAD

En paralelo a la exposición se celebrará un coloquio nacional en tres sesiones (23 y 30 de octubre y 6 de noviembre) en el que participarán especialistas en arte, patrimonio, accesibilidad y tecnologías digitales que debatirán sobre los usos museísticos de bienes culturales que forman parte de la identidad social andaluza.

Además, el 7 de noviembre, el Gastrocampus de Innovación de la Universidad de Málaga, con sede en la facultad de Turismo, acogerá una jornada práctica en la que se explorarán las conexiones entre elementos patrimoniales, creación artística y sabores de la memoria.