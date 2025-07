"Sentirse malagueño" y "espíritu que tenemos de ayudar a todos", algunas claves del pregón de Feria de Javier Castillo

"Cualquiera que viene aquí se enamora y acaba sintiendo que tiene esa casa aquí en el sur", ha asegurado

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, ha recibido al escritor malagueño Javier Castillo, que ha asegurado que es "un mega honor" ser el pregonero de la Feria 2025 y ha adelantado que en el pregón hablará, entre otros, de "sentirse malagueño" y del "espíritu que tenemos de buen rollo, de ayudar a todos".

Así lo ha señalado en el acto, que ha tenido lugar en el Salón de los Espejos del Consistorio, y donde se le ha hecho entrega del nombramiento de pregonero al escritor.

Durante su intervención, ha recordado que "me he criado en Málaga, soy de Málaga, llevo toda la vida viviendo en Málaga; he vivido fuera, pero uno siempre ha tenido como esa espinita de dónde se siente en casa".

"Creo que uno es de donde se enamora y yo me enamoré en Málaga, he creado toda mi familia en Málaga", ha indicado, al tiempo que ha recordado que "verano tras verano y año tras año yendo a la playa con mis amigos, de niño, de adolescente; luego conocí a mi mujer aquí, crié a mi familia aquí, sigo viviendo aquí, estudié en la Universidad de Málaga, me he emborrachado más de una que otra vez en las Feria de Málaga...".

Sobre sus recuerdos de la Feria, ha rememorado que "era de dividirme por años, yo había épocas que iba mucho al centro, que me encantaba esa parte de la Feria, luego iba también al Real en otros años".

"Creo que Málaga es una ciudad que no solo tiene todo, sino que cualquiera que viene aquí se enamora y acaba sintiendo que tiene esa casa aquí en el sur", ha abundado, por lo que ha opinado que "por eso yo creo que no solo Málaga está tan de moda por lo que tiene, sino por la gente, por los que estamos aquí, que abrazamos". "Málaga cada vez es más grande porque todo el mundo que pisa a Málaga siente que Málaga es parte de él", ha asegurado.

Ha adelantado que "el pregón irá un poco por ahí, por sentirse malagueño, por abrazar este espíritu que tenemos nosotros de buen rollo, de ayudar a todo el mundo, de abrazar a todo el que viene".

El escritor ha reiterado que es un honor ser pregonero este año y ha asegurado que "será un discurso para que todo el mundo disfrute". "Gracias por este pedazo de honor", le ha dicho al alcalde.

Por su parte, De la Torre ha dado las gracias a Javier Castillo por "aceptar ser pregonero" de la Feria de Málaga. "Es un hombre muy trabajador, buen escritor, un éxito inmenso, un lujo para nosotros, sinceramente, para la ciudad y para la Feria", ha dicho el regidor sobre el escritor.

"Gracias Javier y enhorabuena", ha incidido De la Torre, que ha destacado el "éxito literario brutal" y ha aludido, además, a "la proyección, por tanto, universal de esta tierra de Málaga".

También el alcalde ha aconsejado al escritor que en su pregón sea él mismo y "seguro que te sale espléndido y, además, no digo que lo vayas a improvisar en el último minuto, pero, tienes tiempo todavía para hacer algo", aunque ha recordado que se aconseja que "no sea mucho más de 10- 12 minutos".

Así, ha dicho que como es "capaz de crear suspense, no sé si el pregón es capaz de atraer la atención más tiempo", a lo que el escritor ha ironizado con que "puedo meter giros, saltos de línea, capítulos...", respondiendo el alcalde que "como tú veas, como tú quieras". Por último, ha dado las gracias a Javier Castillo: "De verdad que nos honras, un escritor en primera línea del top mundial".

Cabe recordar que el alcalde anunció el pasado 29 de junio que Javier Castillo será el pregonero de la Feria de Málaga 2025. La cita será la noche del primer sábado de la Feria, 16 de agosto, momentos antes del tradicional alumbrado del real. Javier Castillo se dirigirá a los malagueños el en Real de Cortijo de Torres en un escenario que se instala delante de la portada principal de la Feria.

Por otro lado, durante el acto se ha mantenido un encuentro con los representantes de las entidades patrocinadoras de la Feria: San Miguel y El Corte Inglés. En concreto, han asistido el responsable de Marketing Clientes de Mahou San Miguel, Miguel de Hoyos, y el delegado regional de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Eduardo Barrero.

JAVIER CASTILLO

Javier Castillo (Mijas, 1987) creció en Málaga. Estudió empresariales y un máster en Management en ESCP Europe. 'El día que se perdió la cordura' (editorial Suma), su primera novela, se ha convertido en un fenómeno editorial. Traducida a 10 idiomas y publicada en más de 63 países. Asimismo, los derechos audiovisuales han sido adquiridos para la producción de la serie de televisión.

Su segunda novela, 'El día que se perdió el amor', obtuvo gran éxito de público y crítica, así como 'Todo lo que sucedió con Miranda Huff', 'La chica de nieve' y 'El juego del alma'. Con ellas ha alcanzado más de 2.000.000 ejemplares vendidos. 'El cuco de cristal' es su sexta novela.