Sergio Cerdán, del Chiringuito 'La Tómbolá, ganador del XII Concurso de Espetos Costa del Sol de Málaga

Sergio Cerdán Cervantes, de La Tómbola / Grupo Bar América de Torremolinos se proclamó ayer ganador del XII Concurso de Espetos Costa del Sol - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sergio Cerdán Cervantes, de La Tómbola / Grupo Bar América de Torremolinos se proclamó ayer ganador del XII Concurso de Espetos Costa del Sol, un evento organizado por el Ayuntamiento de Torremolinos, junto con el Círculo de Empresarios de Torremolinos, y que culminó en Playamar, en la zona de playa entre los chiringuitos Sal Marina y Casa Paco, donde también se ha celebrado una espetada popular.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el podium de este reconocido concurso, lo han completado Miguel Ángel de los Ríos, del chiringuito 'Marina Playá', de Rincón de la Victoria, y Miguel Ángel León Navarrete, del chiringuito 'La Mar Bonitá', de Torremolinos, en un evento en el que tomaron parte espeteros de diferentes puntos de la geografía malagueña.

Asimismo, el ganador ha obtenido un premio dotado con 1.000 euros y un trofeo, el segundo clasificado ha sido distinguido con 500 euros y trofeo, mientras el tercer mejor espetero de la Costa del Sol ha recibido un premio de 300 euros y un trofeo. En esta XII edición, el 'Espeto de Honor' ha recaído en el establecimiento Los Mellizos, de Torremolinos, de los hermanos Montes.

Además, el evento no sólo pretende reconocer a los profesionales que se dedican a este arte característico, sino "poner en valor y potenciar esta original forma de elaborar pescado", y que ha contado con el patrocinio de la Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga, Junta de Andalucía, Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y numerosas empresas colaboradoras.

El jurado de esta edición ha estado integrado por el director comercial del periódico La Opinión de Málaga, Luis Villatoro; la vicepresidenta de Mahos y directora de los restaurantes El mesón de Cervantes, Temple, Pampa Grill, Descorche Málaga, El Nacional y El Tapeo de Cervantes, de Copenhague, Romina di Lorenzo; el chef y propietario de los restaurantes Aviva, Flour, y Salitre, que además tiene el premio 'Cocinando el mar' de Madrid Fusión, Juanjo Carmona; la creadora de contenido gastronómico bajo el perfil 'Dónde comer muy rico' y el podcast 'Chef News por Andrea Ruiz', Andrea Ruiz; la propietaria del catering con su mismo nombre y el restaurante El Ambigú de La Térmica, Alejandra Pérez; y el propietario del restaurante Chin Chin Puerto y experto en productos del mar, Sebastián Martín.