Sergio Dalma, Gente de Zona o Delaossa, algunos de los artistas que pasarán por Starlite Marbella esta próxima semana

Archivo - El cantante Sergio Dalma en una imagen de archivo. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sergio Dalma, Gente de Zona, Delaossa, Álvaro de Luna & Nil Molines y Soleá Morente, Yeral Cortes & Estrella Morente son las estrellas que pasarán por el Starlite Occident Marbella (Málaga) la próxima semana, del 3 al 9 de agosto.

La semana arrancará el martes 4 con la actuación de Sergio Dalma, una de las voces más personales y reconocibles del panorama musical de los últimos tiempos.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Sergio Dalma ha reinventado la balada romántica con sensibilidad contemporánea y un instinto para crear melodías memorables. Sus éxitos, como 'Bailar pegados', 'Esa chica es mía' o 'Galilea', han marcado generaciones y consolidado su posición como una de las figuras más destacadas del panorama musical español.

Con las versiones de sus canciones en distintos idiomas y a su capacidad para transmitir emociones universales más allá de los tópicos románticos, Sergio Dalma se ha convertido en un artista de alcance global.

Quince años después de la publicación de su aclamado álbum 'Via Dalma', que superó las 300.000 unidades vendidas, el cantante regresa a Italia con su último trabajo, 'Ritorno a Via Dalma'.

GENTE DE ZONA, MIÉRCOLES 5

Por otro lado, el dúo cubano Gente de Zona regresará al escenario de Starlite Occidente el miércoles 5 para llenar la cantera de ritmo y energía caribeña.

Consolidado como uno de los grandes referentes de la música latina a nivel internacional, Gente de Zona ha protagonizado una trayectoria imparable durante más de quince años, llevando el sabor de Cuba a los escenarios de todo el mundo.

El dúo cuenta con seis Latin Grammy y múltiples reconocimientos en su carrera. Gente de Zona ha firmado himnos globales como 'Bailando', 'La Gozadera' o 'Traidora', acumulando millones de reproducciones y colaboraciones con grandes estrellas internacionales.

Su fusión de ritmos tropicales y urbanos ha redefinido el sonido latino contemporáneo, convirtiéndolos en imprescindibles de las grandes giras y festivales.

El miércoles el público de Starlite Occident podrá disfrutar en directo de sus grandes éxitos y de los temas de su nuevo álbum, "Reparto by Gente de Zona", un trabajo que celebra la evolución del sonido urbano.

DELAOSSA, JUEVES 6

El jueves 6 Starlite verá el debut de Delaossa en el festival, en uno de los momentos mas significativos y maduros de su trayectoria artística.

Nacido y criado en el barrio malagueño de El Palo, Daniel Martínez de la Ossa Romero ha construido un universo creativo profundamente ligado a sus raíces, donde lo íntimo y lo contemporáneo dialogan de forma constante.

Desde una mirada honesta y comprometida, Delaossa desarrolla un discurso propio que se aleja de los clichés del género. Su debut 'Un Perro Andaluz' en 2019 marcó el inicio de un camino personal y artístico que continuó con 'La Tour Liffee' en 2020 y 'Playa Virginia' en 2022, ampliando su lenguaje sonoro y reflexionando sobre la identidad, la fama y el éxito.

'La Madrugá', su proyecto más ambicioso hasta la fecha, es el resultado de más de cuatro años de introspección, evolución personal y colaboraciones de primer nivel. Como antesala, Delaossa anticipó el inicio de 'La Madrugá Tour', una gira que eleva su directo a una nueva dimensión y que forma parte de Starlite Occident 2026.

ALVARO DE LUNA & NIL MOLINER, VIERNES 7

La semana continuará, el viernes, día 7, con un show doble organizado por Álvaro de Luna y Nil Moliner, dos de los nombres más destacados del pop español actual.

Álvaro de Luna es una de las voces más reconocibles del panorama pop rock nacional. Nacido en Sevilla en 1994, emprendió su carrera en solitario con 'Levantaremos el sol', un debut que consolidó su conexión con el gran público y su proyección artística.

Ese proceso de crecimiento personal y creativo alcanza su punto más íntimo en 'UNO', su segundo álbum, donde explora un sonido propio entre el pop y el rock, con letras que hablan de amor, vulnerabilidad y renacer.

Por su parte, Nil Moliner comenzó su carrera en solitario con tan solo 15 años en la escena local de Barcelona y dio el salto nacional en 2017 con el EP 'Hijos de la Tierra'. Su álbum debut 'Bailando en la batalla', alcanzó el número 2 en la lista oficial de ventas en España, consolidándolo como una de las grandes revelaciones del pop nacional.

Desde entonces, ha desarrollado una trayectoria imparable marcada por el éxito, la cercanía con el público y una identidad sonora propia. Trabajos como 'Un Secreto Al Que Gritar' y 'Lugar Paraíso', junto a su nueva etapa creativa NEXO, sitúan la emoción en el centro y confirman a Nil Moliner como uno de los artistas más sólidos y carismáticos del pop español actual.

SOLEÁ MORENTE, YERAI CORTES & ESTRELLA MORENTE, SÁBADO 8

La semana cerrará con una noche con el encuentro, por primera vez sobre un mismo escenario, de Soleá Morente, Yerai Cortés y Estrella Morente. Tres artistas unidos por la raíz flamenca, la libertad creativa y una visión contemporánea de la música.

Soleá Morente ha desarrollado una identidad artística propia donde el flamenco dialoga con el pop, el rock y la experimentación sonora. Su universo creativo, profundamente ligado a la tradición familiar, destaca por la naturalidad con la que fusiona raíz y vanguardia, convirtiéndola en una de las voces más singulares de la escena contemporánea.

Por su parte, Yerai Cortés se ha consolidado como uno de los nombres más innovadores y fascinantes del flamenco actual. Tras el impacto de 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' y el reconocimiento internacional impulsado por la película dirigida por C. Tangana, el guitarrista alicantino continúa expandiendo los límites del género con una propuesta creativa, contemporánea y profundamente emocional.

Estrella Morente, una de las grandes voces del flamenco actual, ha construido una trayectoria marcada por la emoción, la fuerza interpretativa y la capacidad de unir tradición e innovación sin perder la esencia del cante jondo. Heredera del legado de Enrique Morente y Aurora Carbonell, su voz y sensibilidad artística la han consolidado como una figura imprescindible de la música española.