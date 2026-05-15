Sevilla pide a los malagueños que "den un voto masivo a Vox para cambiar realmente las políticas" en Andalucía

El cabeza de lista de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, en el cierre de campaña en Málaga. - VOX

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por Málaga a las elecciones andaluzas, Antonio Sevilla, ha realizado este viernes un llamamiento a los malagueños para que el próximo domingo acudan a las urnas y apoyen "de forma masiva" a Vox con "el objetivo de impulsar el cambio que necesita Andalucía".

Vox ha cerrado la campaña en Málaga con la instalación de varias carpas en la calle Alcazabilla, desde donde Sevilla ha destacado que ha sido una campaña "muy ilusionante" y ha asegurado que Vox está "muy contento por todo el trabajo que se ha hecho tanto durante la campaña electoral como en la precampaña".

Además, Sevilla ha subrayado que Andalucía "necesita un cambio en todas las políticas" tras décadas en las que, según ha señalado, "los problemas de los malagueños y de los andaluces no se han solucionado".

"Llevamos casi 50 años con las mismas políticas del Partido Socialista y del Partido Popular, y los problemas de los malagueños y de los andaluces no se han solucionado; es más, incluso van empeorando", ha agregado.

El cabeza de lista de Vox por Málaga ha incidido en temas como "la vivienda, la sanidad, la movilidad, la agricultura y las infraestructuras hidráulicas", asuntos en los que, ha criticado, "todo va a peor".

Por ello, Sevilla ha pedido a los malagueños que este domingo 17 de mayo "den un voto masivo a Vox para cambiar realmente las políticas que tenemos en Andalucía", ha concluido.

