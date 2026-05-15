Estar con la familia y pasear, entre las opciones elegidas por los candidatos en Andalucía para el día de reflexión

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, a su llegada para participar en un acto de campaña organizado en la capital gaditana por el PP de Cádiz. A 13 de mayo de 2026 en Cádiz, (Andalucía, España). Juanma Moreno, ha partici - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía de las formaciones con representación parlamentaria en la última legislatura tienen previsto aprovechar la jornada de reflexión de este sábado, 16 de mayo, víspera de los comicios autonómicos para estar con la familia, pasear o realizar tareas domésticas.

De esta manera, el líder del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene previsto pasar el día en Málaga, donde cierra campaña este viernes y por donde concurre a las elecciones, así como tomarse un aperitivo con amigos en la ciudad y pasar tiempo con su familia, según han explicado desde su entorno.

Por su parte, la candidata y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, explicaba recientemente en una entrevista en Canal Sur Televisión que en esta jornada de reflexión tiene previsto visitar a su familia, a quien tiene "un poco descuidada" en estos días de campaña, y "sobre todo" a su madre, que "es ya mayor" y a quien quiere ver para "estar un rato tranquila" con ella. "Luego descansaré y, si puedo, estaré con mis amigos", detalló la dirigente socialista.

El candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, estará este sábado en Cádiz, circunscripción por la que concurre a estas elecciones al frente de la lista de su partido, y aprovechará para estar con su familia y dar con ella un paseo por la playa, según han explicado a Europa Press fuentes de su equipo.

Por su parte, el candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, aprovechará la jornada de reflexión para pasear por el barrio sevillano de San Julián y realizar algunas compras cotidianas, según han indicado desde la confluencia que integra a otras formaciones de izquierda como Podemos y Movimiento Sumar.

Y, finalmente, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, estará por la mañana volviendo a su ciudad, Jerez de la Frontera (Cádiz), tras el mitin de cierre de este viernes en Sevilla, donde "aprovechará para recoger, ordenar, limpiar y lavar ropa tras dos semanas intensas de campaña y viajes en los que ha recorrido más de 5.300 kilómetros por toda Andalucía", según han explicado desde su candidatura. Por la tarde irá a la feria de Jerez, que ha coincidido en plena campaña electoral, para disfrutarla un poco con sus amigos, han explicado las mismas fuentes.

