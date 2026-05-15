La JEA ordena retirar los carteles 'fake' denunciados por el PSOE-A pero no abre expediente por ser "anónimos"

Carteles denunciados por el PSOE-A ante la Junta Electoral de Andalucía. - PSOE-A

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha ordenado a las autoridades competentes la retirada de carteles dennunciados por el PSOE-A por su aparición "masiva y simultánea" en varias ciudades y municipios de cinco provincias andaluzas "dirigidos específicamente contra el PSOE-A y contra dirigentes y referentes políticos socialistas" por vulnerar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). No obstante, decide no abrir expedientes sancionador al no resultar "identificable el autor" debido a su "carácter anónimo" e invita a los socialistas a acudir a la Fiscalía si aprecian delito.

En un acuerdo adoptado este mismo viernes, último día de campaña, la JEA sostiene que los hechos denunciados por el PSOE-A "implican la realización de propaganda electoral en contra de una determinada formación política, con la particularidad de que no consta anagrama o identificación alguna de su autor, lo cual constituye (...) una clara transgresión del principio de transparencia regulado en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), además de una posible infracción del artículo 50, según la cual sólo candidatos, partidos, coaliciones, federaciones o agrupaciones pueden realizar campaña electoral dirigida a la captación de sufragios".

El acuerdo, consultado por Europa Press, destaca igualmente los carteles denunciados "parecen publicados en emplazamientos diferentes de los disponibles para colocación gratuita de carteles de propaganda electoral, lo que podría suponer una infracción del artículo 56 de la Loreg", por lo que la JEA concluye que la campaña denunciada "constituye una actuación contraria al principio de transparencia proclamado en el artículo 8.1 de la Lorge".

Por este motivo, la JEA insta a las "autoridades competentes a la retirada inmediata de toda la propaganda denunciada que se haya distribuido en las provincias de Andalucía" y traslada al PSOE-A que "podrá solicitar de las autoridades competentes que lleven a efecto la retirada de dicha propaganda sobre la base de lo dispuesto en el presente acuerdo"

Sin embargo, la JEA concluye que "no resulta posible incoar expediente sancionador puesto que no resulta identificable el autor de la actuación objeto del presente acuerdo, debido a su carácter anónimo" y, a continuación, recuerda al PSOE-A que "tiene la posibilidad de acudir al Ministerio Fiscal en caso de considerar que el cartel pudiera conllevar la comisión de algún delito, así como de instar las actuaciones que procedan de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

LA DENUNCIA DEL PSOE-A

La denuncia formulada este jueves por el PSOE-A advertía a la JEA de la "ejecución coordinada de una campaña de propaganda política anónima, engañosa y deliberadamente manipuladora desplegada" durante la campaña electoral de los comicios autonómicos de este domingo, 17 de mayo, "en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén".

"Entre los mensajes difundidos destacan expresiones tales como 'Que te voten en Sevilla', 'Para estos... que vuelva Susana', 'Sin Ambrosio no vamos', 'Que te voten en Fuenteovejuna'..., "acompañadas de imágenes de dirigentes socialistas y diseñadas expresamente para proyectar ante la ciudadanía una apariencia de desafección electoral, rechazo político y desmovilización del electorado progresista respecto del PSOE de Andalucía", se puede leer en la denuncia socialista.

Para el PSOE-A, "la propia configuración de los mensajes revela un conocimiento preciso del contexto político y territorial andaluz, utilizándose dichas referencias no con finalidad informativa o de crítica política legítima, sino como mecanismo de manipulación emocional del electorado socialista y progresista".

La denuncia, que incluye "fotografías acreditativas de los diversos carteles y soportes de propaganda denunciados", subraya que dicha "propaganda" presenta "una absoluta homogeneidad estética, gráfica, narrativa y logística, idéntico diseño visual, misma estructura tipográfica, mismos códigos cromáticos y propagandísticos, utilización reiterada de referentes socialistas, mismo mensaje político de fractura y desmovilización, idéntica ocultación de autoría, y despliegue simultáneo en distintas provincias andaluzas".

"La coincidencia temporal, territorial y gráfica de los hechos excluye cualquier hipótesis de actuación aislada o espontánea y evidencia la existencia de una operación organizada de propaganda política desplegada de manera coordinada a escala autonómica", sostiene en su denuncia el PSOE-A, para quien lo que se muestra es "una modalidad especialmente grave de propaganda política encubierta o 'propaganda negra', incompatible con los estándares mínimos de integridad democrática exigibles en un proceso electoral".

Desde el PSOE-A sostienen también que "la opacidad deliberada de los responsables tiene como finalidad impedir al electorado conocer quién impulsa realmente la campaña y favorecer así el efecto manipulador perseguido", así como entienden que "resulta materialmente imposible la ejecución simultánea de campañas de estas características en Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén sin contratación profesional de diseño e impresión, financiación económica relevante, estructura organizada de distribución, coordinación territorial y planificación previa de impacto electoral".