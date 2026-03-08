Sierra de las Nieves alza la voz por la igualdad en una jornada comarcal por el 8M celebrada en Yunquera (Málaga)

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín, tomando la palabra durante el 8M de 2026. - MANCOMUNIDAD DE SIERRA DE LAS NIEVES

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comarca de la Sierra de las Nieves ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer con una jornada de encuentro y reivindicación celebrada en el municipio de Yunquera (Málaga), que ha reunido a más de 400 mujeres, representantes institucionales, asociaciones de mujeres y vecinas de los distintos pueblos del territorio para visibilizar la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres.

La iniciativa, impulsada por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves a través del Centro de Información de la Mujer, ha contado con la participación de las alcaldías de los municipios de la comarca, representantes de las asociaciones de mujeres y más de 400 vecinas que se sumaron a una jornada "marcada por el compromiso colectivo con la igualdad", según ha emitido la agrupación en una nota.

En contexto, el acto institucional contó también con la presencia de la diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, Mariola Vergara, y de la asesora de programas del Instituto Andaluz de la Mujer, Remedios Cueto, quienes han respaldado con su asistencia las iniciativas que se desarrollan en el territorio para "avanzar en derechos y oportunidades para las mujeres, especialmente en el ámbito rural".

La programación ha comenzado con la llegada de las participantes y una visita guiada a la exposición 'Mujeres en la historia', instalada en la Torre Vigía. Un espacio dedicado a poner en valor el papel de las mujeres a lo largo del tiempo y otra al vivero forestal de Cruz Roja en la Sierra de las Nieves. Posteriormente, se han celebrado las actuaciones y actos de inauguración, seguidos de un almuerzo de convivencia entre las asistentes y una actuación musical que puso el broche final a la jornada.

Durante el encuentro también se ha leído un manifiesto con motivo del 8 de marzo, en el que se ha concretado que "la igualdad plena continúa siendo un reto global" y se ha alertado de la "persistencia de brechas legales y sociales entre mujeres y hombres". El texto ha subrayado que, "según estudios internacionales, las mujeres siguen enfrentándose a obstáculos importantes para alcanzar la igualdad real en ámbitos como el trabajo, la seguridad o la participación en la toma de decisiones".

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín, ha destacado durante el acto que "esta jornada ha vuelto a demostrar el compromiso de nuestros municipios con la igualdad y con el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las mujeres en el desarrollo social, económico y cultural de nuestros pueblos".

Marín ha subrayado además la importancia de "seguir avanzando en derechos desde el ámbito local y especialmente en los territorios rurales". El edil ha defendido que las mujeres "han sido y siguen siendo un pilar esencial para la vida en sus municipios", y ha agradecido la oportunidad que dan este tipo de encuentros para "visibilizar su contribución y reafirmar que la igualdad real es una tarea colectiva que debemos seguir impulsando desde las instituciones y desde la sociedad".

Además, la jornada también ha puesto el foco en la realidad de las mujeres del medio rural, quienes, según Marín, "en muchas ocasiones afrontan mayores dificultades para acceder a oportunidades laborales, servicios o espacios de participación pública".