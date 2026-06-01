Siete bodegas adheridas a Sabor a Málaga muestran en Vinoble la evolución de los vinos malagueños desde la tradición

Siete bodegas adheridas a Sabor a Málaga muestran en Vinoble la evolución de los vinos - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial, a través de su marca Sabor a Málaga, ha vuelto a estar presente junto a las Denominaciones de Origen 'Málaga' y 'Sierras de Málaga' en Vinoble, el Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos y Dulces Especiales, que se ha celebrado en el Alcázar de Jerez de la Frontera durante este fin de semana y que este lunes cierra su décimo tercera edición.

En esta ocasión, en el estand emplazado dentro del Palacio de Villavicencio, los vinos malagueños han estado representados por siete bodegas: La Capuchina, Cortijo la Fuente, Málaga Virgen, Fabio Coullet, Bentomiz, Antonio Muñoz Cabrera (Dimobe) y Quitapenas, todas ellas adheridas al sello promocional de la institución supramunicipal.

Las bodegas han mostrado la calidad de unos vinos únicos ante un público eminentemente profesional durante este encuentro en el que Sabor a Málaga ha venido participando desde hace cuatro ediciones y que se configura como una de las citas internacionales más importantes dedicadas a los vinos y como un espacio de referencia dentro del sector.

Uno de los momentos más destacados de la participación malagueña en Vinoble 2026 ha sido la cata celebrada el sábado 30, denominada 'Málaga con M de Mujer', incluida dentro del programa oficial del salón, y que agotó todas sus plazas.

De la mano de seis bodegueras de la provincia, y a través de seis vinos procedentes de distintas zonas vitivinícolas, los asistentes realizaron un recorrido por la diversidad de una de las culturas del vino más antiguas de Europa, ha indicado la Diputación en un comunicado. Axarquía, Montes de Málaga, Málaga Norte y Serranía de Ronda protagonizaron una experiencia que unió paisaje, territorio, tradición e innovación.

Las seis bodegueras participantes fueron Ana Castro, de Bodega La Melonera, que presentó su vino Salinete Saca con DOP Sierras de Málaga; Bibi García, de Bodega Cortijo Los Aguilares, que presentó Tadeo Tinaja, también dentro de la DOP Sierras de Málaga; Marta Suárez, de Bodega Quitapenas, con su DOP Málaga Pajarete; Clara Verheij, de Bodega Bentomiz, quien dio a conocer las cualidades de su Terruño Pizarroso con DOP Málaga; Marina Ruiz, de Bodega A. Muñoz Cabrera, que presentó su vino con DO Málaga Zumbral; y Susana García, de Bodega y Viñedos de la Capuchina, con su DOP Málaga La Capuchina Vieja PX.

La cata puso en valor la enorme riqueza y pluralidad de las Denominaciones de Origen 'Málaga' y 'Sierras de Málaga', procedentes de una tierra marcada por el mar y la montaña, las cepas viejas y una nueva generación de elaboradores que mira al futuro sin perder sus raíces.

"Málaga no se entiende en un solo paisaje... ni se bebe en un solo vino" fue el hilo conductor de una presentación que mostró cómo los vinos malagueños continúan evolucionando desde la autenticidad, combinando historia y contemporaneidad, tradición e innovación, memoria y nuevas miradas.