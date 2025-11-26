Subdelegación condena el asesinato de una joven en Campillos y pide "redoblar esfuerzos" contra la violencia machista

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en el acto este pasado martes con motivo del 25N. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha condenado con "firmeza" lo que "todo apunta a un nuevo crimen machista en la provincia", con el asesinato de una joven de 25 años en la localidad malagueña de Campillos, por el que está detenida su expareja; y ha instado a "redoblar esfuerzos" contra este tipo de violencia.

"Concha, una vecina de Campillos, ha perdido la vida presuntamente a manos de su expareja", ha asegurado Salas en una nota de audio, al tiempo que ha enviado sus condolencias a la familia y allegados de la víctima.

"Condenar con firmeza este nuevo crimen contra una mujer. No podemos tolerar en nuestra sociedad que esta lacra permanezca. Debemos redoblar todos los esfuerzos para que la conciencia contra la violencia machista esté arraigada en nuestra sociedad de manera permanente y definitiva", ha incidido.

Así, ha considerado que "la principal arma" para combatir la violencia machista "es la educación y el destierro de los mensajes negacionistas de la violencia de género".

Según ha confirmado, la expareja se ha entregado a la Guardia Civil en Martos (Jaén) y "permanece detenido y custodiado". "Esperamos que caiga sobre él todo el peso de la ley", ha aseverado el subdelegado.