Subdelegado dice que se recupera "normalidad" con la conexión directa de AVE a Málaga y espera segunda vía para verano

Imagen del talud que colapsó con la conexión directa Málaga-Madrid restablecida. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado el restablecimiento de la conexión directa entre Málaga y Madrid por alta velocidad este jueves y ha señalado que con esto "recuperamos la plena normalidad, se puede decir"; al tiempo que ha esperado que la reapertura de la segunda vía "será más pronto que tarde". "Creo que sí, hay esperanza para que sea para el verano", ha apuntado.

En declaraciones a los periodistas, Salas ha indicado que la conexión directa por AVE se retoma con "161 rotaciones semanales del operador público de Renfe, unas 25 de media diaria; y con un trayecto aproximadamente de unas tres horas, minutos más, minutos menos"; lo que, ha dicho, "supone solo unos cuantos minutos más que antes".

"Con lo cual, recuperamos la plena normalidad, se puede decir, tanto en rotaciones como en tiempo de servicio", ha señalado el subdelegado, quien ha subrayado el trabajo "tan importante" realizado por Adif en esta obra por la incidencia en el talud de Álora.

En este punto, ha agradecido el trabajo de los trabajadores que "han hecho posible ese arreglo de la vía en tiempo récord" y ha aprovechado para decir a otras administraciones "que en la provincia de Málaga todavía hay carreteras cortadas, que se apliquen y trabajen tanto como ha hecho Adif para restablecerlas".

Para Salas, "es un día importante en la provincia de Málaga que va a ser muy positiva para el comercio, para el turismo, etcétera", aunque ha incidido en que el servicio, que se realizaba en autobús solo entre Antequera y Málaga, "no ha supuesto para nada merma del turismo durante el mes de marzo, como hemos visto en los datos turísticos y del INE".

No obstante, ha señalado que "a pesar de eso siempre es un dato positivo que esa conexión sea directa y que haya mucha más comodidad para todos los viajeros que nos visitan en Málaga y que visitan Madrid".

Cuestionado por la previsión para la apertura de la segunda vía, ha señalado que "se está trabajando a tope también por parte de Adif" y ha apuntado que "será más pronto que tarde, con cual se podrá aumentar algo en los servicios que hay". "Creo que sí, hay esperanza para que sea para el verano", ha apuntado.