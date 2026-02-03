Subdelegado en Málaga dice que generaciones futuras deben conocer dramas como La Desbandá para que no se repitan

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas; el presidente del Foro por la Memoria de la Axarquía, José Luis Cabello; y el presidente de la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, Rafael Molina. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Javier Salas, ha señalado que "las generaciones futuras deben conocer los dramas como La Desbandá durante la Guarra Civil y el holocausto en la Segunda Guerra Mundial para que hagan posible que no se vuelvan a repetir".

En este sentido se ha pronunciado en la presentación de los actos que se van a desarrollar en la provincia de Málaga con motivo del 89 aniversario de La Desbandá, sucedido en febrero de 1937 en la carretera entre Málaga y Almería donde murieron entre 3.000 y 5.000 personas.

Además del representante del Ejecutivo central, en el acto han estado presentes también el presidente del Foro por la Memoria de la Axarquía, José Luis Cabello y el presidente de la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, Rafael Molina.

Los actos ya se han iniciado en algunas localidades y ya esta semana en Vélez-Málaga, el viernes, día 6, con una conferencia y un reconocimiento a las asociaciones de memoria y continuará con otras actividades a lo largo de los siguientes quince días. La marcha comenzará el día 5 para concluir el sábado 14 de febrero en Almería.

El subdelegado del Gobierno ha destacado que "89 años después queremos recordar a las víctimas y reparar el daño" poniendo en valor la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que en esta legislatura da nombre también al Ministerio de Política Territorial, del que dependen las subdelegaciones del Gobierno.

Javier Salas ha vuelto a recordar que los ataques y bombardeos de la carretera de Almería fueron "uno de los peores actos de guerra contra la población civil de la historia de España y de la guerra del siglo XX porque las tropas franquistas perpetraron un auténtico genocidio contra la población civil que huía desde Málaga hasta Almería".

El subdelegado ha destacado que "en estos tiempos de odio que vivimos, sobre todo desde la ultraderecha, conviene recordar que el odio sólo genera situaciones dramáticas como La Desbandá, como estamos viendo en Gaza y en otros lugares". "Por eso tenemos que desterrarlo de la sociedad ya que se inocula en la sociedad y hace que se insulte incluso a un presidente del Gobierno, por ejemplo, o de forma generalizada a distintos representantes de administraciones de nuestro país", ha añadido.

Javier Salas ha agradecido el trabajo de las asociaciones y foros memorialistas para que sigan fomentando la llama del recuerdo y contra el silencio y el olvido, "que es lo peor que hay en una sociedad, el silencio y el olvido", ha concluido.