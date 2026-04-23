El subdelegado en Málaga valora el restablecimiento del AVE directo: "El Gobierno responde una vez más con la provincia"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, atiende a los medios - EUROPA PRESS/ALEX ZEA

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha valorado este jueves que la conexión del AVE directo con Madrid se restablecerá el 30 de abril y ha dicho que el Ejecutivo de España "responde una vez más con la provincia de Málaga".

Salas ha asegurado que es "es un momento muy importante para la provincia" con el restablecimiento de la conexión directa. "Ya anuncié hace unos cuantos días, que era a finales de abril, como ya estaba previsto y como anunció ya Adif", ha recordado.

"El 30 de abril recuperaremos ese trayecto entre Málaga y Antequera, que se hacía por servicio de carretera y se hará nuevamente en tren", ha sostenido.

Ha incidido en que "es un día muy importante para la provincia" y ha felicitado "a todos los trabajadores de Adif, que han trabajado 24 horas durante todos los días de la semana para que en un tiempo récord de poco más de dos meses una obra tan importante como esa esté restablecida".

Al respecto, Salas lo ha comparado "con la gestión de la Junta de Andalucía, que tardó más de siete meses en abrir la carretera de San Pedro Alcántara a Ronda, teniendo aislada esa comarca, o que sigue teniendo varias carreteras de la provincia comarcales cortadas, O la Diputación Provincial, que sigue teniendo cuatro carreteras cortadas".

"Quiero hacer una comparativa de ambos trabajos y, por lo tanto, el Gobierno de España responde una vez más con la provincia de Málaga", ha concluido.

Adif recuperará el próximo 30 de abril a las 12.00 horas la conexión ferroviaria de alta velocidad con Málaga, tras la reparación de los daños ocasionados por las intensas y prolongadas lluvias el pasado 4 de febrero a la altura del municipio malagueño de Álora, cuando se produjo un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención.

La circulación en la línea de alta velocidad que une Málaga con Madrid y otras capitales andaluzas se restablece antes del próximo puente de mayo, "si no hay ningún factor externo sobrevenido" y tras una intervención "de gran complejidad y magnitud", debido al volumen del deslizamiento --más de 200.000 metros cúbicos de tierra-- y las condiciones del terreno, además de la proximidad de una línea de alta tensión.