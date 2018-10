Susana Díaz coloca la primera piedra de un hotel de lujo con villas en Marbella (Málaga) con 650 millones de inversión

Publicado 05/10/2018 21:01:14 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, junto con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara; y el presidente de Villa Padierna Hotel & Resort, Ricardo Arranz, ha colocado este viernes en el municipio malagueño la primera piedra de un hotel de gran lujo y un conjunto de villas cuya inversión rondará los 650 millones de euros.

Arranz ha avanzado durante el acto que el complejo hotelero estará gestionado por la cadena Four Seasons y contará también con diversos restaurantes de grandes marcas. El resort tendrá una extensión de 400.000 metros cuadrados, una edificabilidad próxima a los 100.000 metros cuadrados y generará unos 750 puestos de empleo fijos y entre 2.500 y 3.000 durante las obras.

El plazo de ejecución de las obras, que se extenderán a ambos lados de la autovía A-7 a su paso por uno de los accesos a Marbella, rondará los dos años, según el presidente de Villa Padierna. "Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Iniciarnos hoy con la marca Four Seasons nos ayudará a que Marbella, la Costa del Sol y Andalucía no tengan la enorme estacionalidad en la economía y que nos rompe una fuente de creación de empleo y de negocio", ha apuntado.

Por su parte, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha apuntado que "los buenos datos turísticos de la región en agosto, en contrasta con los datos de descenso a nivel nacional, no son fruto de la improvisación". Se deben, ha señalado, a "un buen diseño y un buen trabajo colectivo, de la Consejería de Turismo, de los patronatos y del producto de calidad de nuestro gran sector turístico".

La inversión que supondrá la construcción del complejo hotelero, ha agregado, "es única para el buque insignia del turismo en Andalucía, que es la Costa del Sol y Marbella". "A partir de ahora, entramos en ese selecto club de ciudades, como Dubai y Maimi, que formaremos parte de la cadena Four Season", ha añadido.

En este marco, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga ha asegurado que, con la llegada de la cadena hotelera a Marbella, la Costa del Sol "entra en una nueva era al posicionarse internacionalmente en el turismo de gran lujo de la mano de esta prestigiosa y reconocida marca".

"Reforzará la apuesta de Costa del Sol por un turismo de alta gama y que servirá para atraer turistas rusos, árabes y norteamericanos, mercados estratégicos para la provincia, y que son clientes habituales de la cadena Four Seasons", ha agregado.

La alcaldesa de Marbella ha subrayado que el Ayuntamiento trabajará "con mucho esfuerzo y ahínco" para impulsar el proyecto. "Para nosotros es un reto que vamos a hacer realidad. Hoy es un día importante para el sector y para Marbella. Se trata de una inversión millonaria que amplía nuestra oferta turística", ha destacado.

Finalmente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía ha destacado que el proyecto es una "apuesta" por crear en la región "un modelo de turismo de calidad" cuyo objetivo es que aumente el 13 por ciento del PIB andaluz que se genera en este sector. "Hoy es un punto de partida para que las Administraciones Públicas ayuden a que este reto salga adelante porque es estratégico y referente de Andalucía para el resto de España y del mundo", ha señalado.