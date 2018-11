Susana Díaz expresa su pesar por la muerte del alcalde de El Borge (Málaga)

Publicado 05/11/2018 23:15:15 CET

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha expresado en la noche de este lunes su pesar por la muerte del alcalde socialista del municipio malagueño de El Borge, Salvador Fernández Marín.

"No me salen las palabras del dolor que siento al enterarme de la muerte de mi compañero Salvador. Pienso en su familia, en sus vecinos de El Borge y no puedo imaginar cómo lo estarán viviendo", ha indicado Díaz en una publicación de Twitter recogida por Europa Press.

Cabe recordar que el alcalde socialista ha sido hallado muerto este lunes, según han informado fuentes cercanas al caso. Por el momento se desconoce las circunstancias del suceso, que está siendo investigado por la Guardia Civil. Asimismo, las citadas fuentes han apuntado a Europa Press que el cadáver no presenta signos de violencia y se está pendiente de los resultados de la autopsia.