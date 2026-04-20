El Teatro del Soho de Málaga recibe a 'American Buffalo' este viernes

Archivo - American Buffalo llega al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga - TEATRO DEL SOHO/SHOWPRIME - Archivo

MÁLAGA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga recibe este viernes, 24 de abril, en su escenario el espectáculo 'American Buffalo', escrito en 1975 por el premiado y destacado dramaturgo, guionista y director estadounidense David Mamet.

Considerada un clásico del teatro estadounidense contemporáneo, la obra fue estrenada por primera vez en el Goodman Theatre de Chicago y en 1977 en Broadway, recibiendo múltiples premios y nominaciones en todo el mundo. En 1996, la historia se llevó a la gran pantalla, y fue un éxito que protagonizaron Dustin Hoffman y Dennis Franz.

Ignasi Vidal dirige este montaje, con traducción del libreto de Borja Ortiz de Gondral, que cuenta con un elenco formado por Israel Elejalde, David Lorente y Miguel Nollet, y que recientemente ha sido nominado a los Premios Talía a mejor escenografía, ha indicado el Teatro del Soho en un comunicado.

La obra explora las complejas relaciones entre los personajes, así como temas universales como la avaricia, la amistad y el sacrificio. En palabras de su director, Ignasi Vidal, "'American Buffalo' es, para mí, el mayor exponente en la escritura de Mamet, de cómo el sinsentido, el caos emocional de los personajes, sus problemas y sus ocurrencias, se convierten en un circo de entretenimiento para el espectador que, agazapado en su butaca, disfruta del conflicto que viven sus protagonistas".

Así, 'American Buffalo' transporta al mundo de Don, el propietario de una tienda de chatarra en Chicago, y su intento de recuperar una valiosa moneda de cinco centavos de búfalo que vendió por una fracción de su valor real. Junto a su joven empleado Bob y su compañero de póquer Teach, se embarcan en un plan para robar la moneda de vuelta, desencadenando una serie de eventos llenos de intriga, tensión y sorpresas inesperadas.

Las entradas para la función del 24 de abril a las 19,00 horas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.