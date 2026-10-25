Teatro, talleres y actuaciones musicales despiden la programación cultural de octubre de la Diputación de Málaga

Imagen de una de las actividades de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga despide el mes de octubre con un variado programa de actividades, dirigidas a todos los públicos, que se desarrollarán en la Biblioteca Cánovas del Castillo, en el Centro Cultural MVA y varios municipios de la provincia.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, la Biblioteca Cánovas del Castillo (calle Ollerías, 34) ofrece una nueva sesión de su servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral el próximo martes 27 de octubre a las 17.00 horas, de la mano de Jorge Álvaro Recena.

El mismo día, a las 16,30 horas, el centro también acoge el taller de viñetas para adultos impartido por Omar Janaan donde los participantes podrán conocer y trabajar la creación de cómic con temática para adultos. Proporcionando las bases de los secretos del dibujo, la narrativa, la creación de personajes, el humor gráfico, la novela gráfica, los fanzines, etcétera. Dirigido a público adulto (a partir de 18 años). Este taller requiere inscripción previa.

El miércoles 28 de octubre a las 18,00 horas, tiene lugar una nueva actividad del taller de escritura juvenil donde se asesora a los jóvenes escritores en su formación literaria, fijando conceptos como el resumen, los personajes, la estructura en tres actos y las escenas, mejorando la comunicación por escrito.

Durante la sesión se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa, para incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual. Requiere inscripción previa.

Todos los jueves hasta el 26 de noviembre, desde las 17,30 hasta las 20,00 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo invita a los jóvenes a diseñar videojuegos, anime y manga bajo la dirección de Francisco Javier Fernández Roldán. Curso práctico de técnicas de dibujo y diseño gráfico aplicadas a la creación de personajes, escenarios, ilustraciones y arte conceptual para videojuegos, manga y anime.

Los participantes aprenderán fundamentos de dibujo, composición, color y diseño digital mediante la creación de sus propios proyectos gráficos. Destinado a jóvenes de 12 a 17 años de edad que han de inscribirse previamente.

El jueves 29 octubre a las 17,00 horas, con motivo de la celebración de Halloween, Omar Janaan impartirá en la Biblioteca Cánovas del Castillo un Taller de viñetas familiar Halloween. Esta actividad requiere inscripción previa tanto para la persona adulta como para la persona participante menor de edad.

Las historias que comparte la cantautora venezolana Georgina con su guitarra y el público se podrán escuchar en el Centro Cultural MVA el próximo jueves 29 de octubre, a las 20,30 horas. Con una trayectoria sólida dentro del pop en español, se caracteriza por una personalidad artística muy definida y composiciones cargadas de energía positiva, sensibilidad y empoderamiento. Las invitaciones estarán disponibles desde el 26 de octubre en www.culturama.cliqueo.es a partir de las 10,00 horas.

La compañía Elahood despliega en 'Nó' una propuesta de danzas urbanas bajo una mira de creación contemporánea el viernes 30 a las 20,30 horas en el auditorio del MVA. El espectáculo, pensado para un público a partir de 6 años, forma parte de Danza a Escena, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) y de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. Las invitaciones estarán disponibles desde el 26 de octubre en www.culturama.cliqueo.es a partir de las 10,00 horas.

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

La conferencia de las canciones de cuna españolas fue impartida por Federico García Lorca el 13 de diciembre de 1928 en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Ultramarinos de Lucas, creadora del proyecto, recrea esta conferencia apasionada, para dar vida sobre el escenario a las palabras y las canciones de cuna que con tanto esmero recogió Federico, mostrando la fusión melódica de las distintas regiones de España.

El Centro Generación del 27 organiza esta actividad el próximo 28 de octubre a las 20.00 horas en el Antiguo Convento Santa María de La Encarnación de Coín. Entradas con invitación en la web www.coin.es La banda de versiones Radio 80 participa en la noche de Halloween del municipio de Rincón de la Victoria.

Ofrece un directo el sábado 31 de octubre en la plaza de la Iglesia de Benagalbón a partir de las 22.00 horas. La compañía de teatro Jóvenes Clásicos lleva su obra 'Los guardianes del verso' al Teatro Antonio Gala de Alhaurín el Grande el domingo 1 de noviembre a las 19,00 horas. Entrada con invitación en eventbrite.es y en la Biblioteca Municipal.

Jóvenes Clásicos es una compañía malagueña que centra su actividad en hacer teatro contemporáneo a partir de textos clásicos. Su objetivo fundamental es dialogar con los clásicos haciendo una labor de traducción a la sociedad actual y aproximar estos textos al público de hoy.

EXPOSICIONES

El Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga invita a los amantes del arte a visitar dos exposiciones en el MVA (c/ Ollerías, 34). La muestra de Javier Almán 'Donde todo comienza. Heridas de amor', reflexiona sobre los vínculos familiares a través de collages creados con fotografías vintage. Estará abierta al público hasta el próximo 13 de noviembre con entrada libre hasta completar aforo.

A su vez, el itinerario expositivo despliega un homenaje a los autores de la Generación del 27 y a poetas de otras épocas, que va enmarcando cada una de las creaciones y ampliando el sentido de este proyecto artístico. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas. Además, habrá visitas guiadas gratuitas con inscripción previa para un máximo de 20 personas. Serán los días 26 de octubre y 3 y 9 de noviembre, a las 19.00 horas. Las inscripciones se pueden realizar a través de g27@malaga.es.

Por otro lado, también se puede visitar una muestra que indaga en la figura de la intelectual andaluza de Emilia Llanos y arroja luz sobre su relación con Federico García Lorca 'En el universo de Emilia y Federico'.

Organizada por el Centro Cultural Generación del 27, invita al público a descubrir el extraordinario universo cultural, humano y artístico que compartieron Emilia Llanos y el poeta de la Generación del 27 en las primeras décadas del siglo XX.

La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre de 2026, con entrada libre hasta completar aforo. Podrá ser visitada de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, y los días festivos permanecerá cerrada. Además, habrá visitas guiadas gratuitas con inscripción previa para un máximo de 20 personas. Esta actividad se llevará a cabo los días 28 de octubre y 4 y 11 de noviembre de 2026, a las 18.00 horas. Para participar en la visita guiada, es necesario enviar un correo electrónico a g27@malaga.es.

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge una nueva edición de la exposición de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga. 'Presencias 62. Arte Libre'. Compuesta por 55 obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos con la que Aplama muestra la libertad creativa y el panorama plástico malagueño. La muestra se podrá visitar en el espacio expositivo Pacífico 54 hasta el 27 de noviembre de 2026. El horario es de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas Los festivos permanece cerrado. Entrada libre.

El espacio expositivo también acoge la exposición Arte Mayor, una muestra de arte y artesanía creada por personas mayores de la provincia. La exposición, que se puede visitar hasta el 30 de octubre en horario de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas. Los festivos permanece cerrado.