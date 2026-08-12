Teba (Málaga) recupera su vínculo con escocia con la XX edición de las Jornadas Escocesas Douglas' Days

Presentación de las XX Jornadas Escocesas Douglas' Days - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Teba se prepara para vivir una de sus citas más singulares del año con la llegada de las XX Jornadas Escocesas Douglas' Days , que se celebrarán del 20 al 23 de agosto.

Este evento supondrá cuatro días en los que el municipio volverá a rendir homenaje a la figura de Sir James Douglas y al histórico vínculo que une a Teba con Escocia a través de una programación que combina divulgación histórica, visitas culturales, música y teatro, entre otras actividades para todos los públicos.

El vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, y el alcalde de Teba, Cristóbal Corral, han presentado este miércoles este evento, declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial.

López Mestanza ha destacado que a lo largo de sus 20 ediciones estas jornadas han captado cada año más interés y atractivo, y "han situado a Teba como gran referente cultural y turístico del mes de agosto, porque ponen en valor la historia y la memoria, y recrean un episodio muy relevante, como fue la reconquista cristiana de la villa, en la que jugó un papel primordial Sir James Douglas".

De igual modo, ha subrayado la implicación de la ciudadanía de la localidad en las representaciones que se realizan y en la decoración y ambientación del municipio, que se convierte en un gran escenario al aire libre durante los cuatro días.

El vicepresidente ha incidido en el apoyo de la Diputación de Málaga a todos los eventos que contribuyen a conservar y rememorar tradiciones, fiestas y episodios históricos que enriquecen culturalmente la provincia.

Por su lado, el alcalde ha recalcado que el éxito de estas jornadas se debe al trabajo conjunto de las asociaciones, colectivos, voluntariado y entidades colaboradoras que, "un año más, hacen posible que la historia de Teba siga viva y continúe estrechando lazos con Escocia". "Sobre una historia singular acaecida en Teba se ha creado patrimonio", ha añadido.

Corral ha explicado que el vínculo con Escocia también se refleja en la creación de la Escuela Municipal de Gaitas, de la mano de Leslie Thompson, a la que asisten una docena de personas.

Estas jornadas sirven de recuerdo de un épico episodio ocurrido en Teba en 1330, y en ellas se rinde homenaje al 'Braveheart malagueño', que se unió a la causa de Alfonso XI contra el reino nazarí de Granada durante su paso por la Península Ibérica de camino a Tierra Santa, a donde llevaba el corazón embalsamado del rey Roberto I de Escocia.

La intervención de sir Douglas resultó determinante en la conquista cristiana del estratégico castillo de La Estrella, en Teba, pero el noble y la mayoría de sus caballeros fallecieron durante el enfrentamiento. Sus cuerpos, junto con el relicario que contenía el corazón del rey escocés, fueron devueltos por el emir Muhammed IV al rey Alfonso XI y llevados después a Escocia por los supervivientes escoceses.

ACTIVIDADES

Las jornadas arrancarán el jueves 20 con la presentación oficial del cartel de esta vigésima edición y del libro 'Il Cavaliere Nero', obra que profundiza en la figura de Sir James Douglas desde nuevas perspectivas.

La tarde continuará con el acto inaugural en la Plaza de la Constitución, donde tendrá lugar la tradicional interpretación de la Douglas' March to Teba, la presentación del alumnado de la Escuela Municipal de Gaitas y la imposición del estandarte al representante escocés Philip Graeme Lawson Barlow.

El viernes 21 de agosto será el turno de la apertura del mercado medieval, que llenará de ambiente las calles San Francisco, Grande y Herradores con puestos de artesanía, gastronomía y temática medieval.

A ello se sumarán espectáculos itinerantes, personajes de época, música, pasacalles y animación para todos los públicos, antes de dar paso a la inauguración institucional de las jornadas.

Uno de los momentos más esperados llegará con la representación teatral 'Lágrimas por Itaba', un recorrido escénico por los acontecimientos que marcaron la batalla de Teba y la figura de Sir James Douglas. La representación, distribuida en diferentes actos y escenarios del municipio, permitirá al público seguir el desarrollo de la historia a través de distintos espacios emblemáticos.

La programación continuará el sábado 22 de agosto con la recepción oficial a autoridades e invitados, seguida de la comitiva de homenaje a Sir James Douglas y un acto conmemorativo junto al monumento dedicado al caballero escocés.

Esa misma tarde volverán a abrir sus puertas el mercado medieval y el rincón infantil, mientras que la actividad 'Conquista de las alquerías tebeñas' invitará a recorrer distintos rincones del municipio para descubrir la ambientación mudéjar preparada por los vecinos y vecinas. La jornada concluirá con la actuación del grupo 'Mardanis' en la Plaza de España.

El domingo 23 de agosto estará dedicado a poner en valor el patrimonio local con una jornada de puertas abiertas que permitirá visitar el Museo Histórico Municipal, la Casa-Museo Etnológico, la Iglesia de la Santa Cruz Real y la Ermita de Nuestro Padre Jesús. Y podrá seguir disfrutándose del mercado medieval y el rincón infantil.