Telefónica analiza en Málaga los beneficios que representa la digitalización para administraciones y empresas

MÁLAGA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha celebrado el encuentro 'Andalucía en digital: Digitalizarse, una oportunidad clave', en la sede de San Telmo Business School de Málaga, en el que se han analizado las claves, retos y oportunidades a las que se enfrentan administraciones y empresas en la actualidad, y sobre el papel relevante que la transformación digital y la conectividad tienen para el progreso de Andalucía.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha sido el encargado de inaugurar la jornada. En su intervención, ha agradecido a Telefónica "su compromiso con Málaga y con Andalucía" no sólo por protagonizar el despliegue de las infraestructuras de la región, sino "por acercar la revolución digital a empresas y ciudadanos con iniciativas como La Farola, el espacio de aceleración de Andalucía Open Future; escuela 42 Málaga, que abrirá sus puertas en breve, o jornadas informativas como la celebrada hoy".

Asimismo, ha destacado la importancia de la digitalización, que "no es algo banal, sino que nos va a permitir ser más competitivos y que no perdamos el paso". Para llevar a cabo el proceso de digitalización, ha incidido en la importancia de la formación a todos los niveles y ha mostrado su compromiso "porque tenemos que facilitar el proceso y atraer el talento", han destacado desde Telefónica en un comunicado.

En el encuentro ha tenido lugar la mesa de debate titulada 'La transformación digital inteligente en Andalucía', moderada por la periodista Eva Encina, en la que han participado la primera teniente de alcalde y edil de Innovación y Digitalización Urbana de Málaga, Susana Carillo; el director gerente de la Agencia Digital de Andalucía, Raúl Jiménez; el director del Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia, y el secretario general de San Telmo Business School, Antonio Hidalgo.

El director gerente de la Agencia Digital de Andalucía ha señalado que "digitalizarse es una cuestión de supervivencia, permite ser más eficientes y competitivos, conocer mejor al cliente*en definitiva, ser mejores". Además, ha afirmado "si la administración pública quiere ser útil al ciudadano necesita ser digital, porque los ciudadanos han cambiado sus hábitos, son más digitales, y, por tanto, nos demandan que seamos digitales". Para Jiménez, la clave está en la formación transversal, "la digitalización tiene que llegar a todas las escalas".

Según la concejala delegada de Innovación y Digitalización Urbana de Málaga, la clave es el cambio organizativo. "La digitalización permite mejorar los tiempos en realizar los trámites, optimizar los recursos económicos y de personal...pero hay más tecnología de la somos capaces de asumir. Por ello, la gran dificultad es adoptar esa digitalización, acertar en los procesos y superar el miedo al cambio", ha indicado Carillo.

Por su parte, el director del Territorio Sur de Telefónica España entiende que "no subirse al carro de la digitalización no es una opción. Es verdad que el COVID ha acelerado todo el proceso, pero también ha dejado patente que gracias a las infraestructuras de comunicaciones y lo digital, hemos podido seguir operando ante unas circunstancias tan adversas". Para Segovia, "la transformación digital es una necesidad y es urgente".

Sobre si las empresas están preparadas para llevar a cabo este proceso de cambio, Raúl Jiménez ha considerado que sí lo están, aunque "aún queda camino por recorrer", como así refleja el Diagnóstico de la situación de las pymes llevado a cabo por la Junta de Andalucía, ha señalado.

En cuanto a las infraestructuras de telecomunicaciones, Segovia ha indicado que España "tiene la mejor red de Europa y ocupa el tercer puesto a nivel mundial, por detrás de Japón y Corea". Según ha destacado, Telefónica ha invertido en Andalucía más de 1.100 millones en los últimos cinco años, a cierre de 2020 llegaba con tecnología de Fibra Hasta el Hogar a más de 4,2 millones de hogares y empresas andaluzas, y en la actualidad llega con tecnología 5G al 80% de la población.

"La cuestión está en transformar esa infraestructura en riqueza; y para eso necesitamos capacidades. Lo que suele frenar para llevar a cabo la transformación digital es la falta de conocimiento sobre cómo realizar el proceso, la creencia errónea de que la digitalización es cara y la resistencia al cambio que todos tenemos por naturaleza", ha indicado el director del Territorio Sur de Telefónica España.

Desde la administración, Susana Carillo ha señalado que están haciendo un esfuerzo y que los ciudadanos están respondiendo muy bien. El Ayuntamiento de Málaga tiene a disposición de los malagueños Carpeta Ciudadana y Málaga Funciona, sedes electrónicas que permiten realizar gran cantidad de trámites ahorrando tiempo y costes.

Por su parte, Antonio Hidalgo ha incidido en la importancia de poner en el centro a las personas, pues muchas veces éstas perciben que "la digitalización puede ser un riesgo a su empleabilidad". Por ello, desde San Telmo consideran que es "fundamental adecuar los cambios a la realidad de cada uno de los negocios y buscar alternativas". "En todo el proceso hay que dejarse asesorar por un socio especializado", ha indicado.

PYMES Y CIBERSEGURIDAD

Durante el encuentro han tenido un papel destacado las pymes, que forman casi el 99% del tejido empresarial. Es clave que los empresarios estén convencidos de los beneficios de la digitalización y deben estar implicados todos los eslabones de la cadena. Adoptar la tecnología implica que deben formarse y dejarse asesorar, pues el retorno es casi inmediato. "Hay que aprovechar la capacidad cognitiva para tareas que realmente aporten valor", ha señalado Raúl Jiménez.

Susana Carillo ha resaltado que "hay que analizar cómo llegar a las pymes y ayudarles en esta transformación digital porque, en muchas ocasiones, no tienen tiempo ni recursos para dedicarlos a un proceso de cambio".

La ciberseguridad es otros de los factores que ha puesto de relieve Joaquín Segovia, quien ha destacado que es un punto que hay que priorizar. "Las empresas no ven el riesgo de sus activos digitales, pero las empresas sufren una media de 66 ciberataques al año. Cuidar de los activos digitales es igual si no más importante que proteger los activos físicos. Pero aún no hay cultura del riesgo que entraña", ha apuntado.

Todos los ponentes han concluido que Andalucía tiene muchísimo potencial para salir ventajosa de un cambio de era como el que estamos viviendo. "Hay que aprovechar la oportunidad porque tenemos talento, universidades, ecosistema tecnológico, infraestructuras... tenemos que trabajar en la capacitación de las personas y las pymes. Y para eso, debemos seguir transmitiendo lo necesario que es subirse al carro de la digitalización", ha indicado Raúl Jiménez.

Segovia ha concluido afirmando que "Andalucía puede ser lo que quiera ser dentro de esta nueva economía digital. Todos, administraciones, empresas y ciudadanos, tenemos un reto y una responsabilidad. Para ello, debe seguir existiendo colaboración público-privada y poner siempre en el centro a las personas. Al final se trata de eso: de mejorar la vida de las personas".