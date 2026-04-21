La Térmica presenta KRVZE, un proyecto internacional que "sitúa a Málaga en la vanguardia de la creación audiovisual"

Presentación del proyecto KRVZE - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, presenta 'KRVZE. Rituales de sonido global', un proyecto de gran formato que se celebrará el próximo 22 de mayo y "que nace con la vocación de posicionar a Málaga como espacio de referencia en la experimentación sonora y la creación audiovisual contemporánea".

Se trata de una propuesta de producción propia que articula una programación integral a lo largo de toda la jornada, combinando encuentros profesionales, conciertos audiovisuales, performances e instalaciones, en un formato que trasciende el concepto tradicional de festival para convertirse en un espacio de escucha, diálogo y experiencia colectiva.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado durante la presentación "la apuesta de La Térmica por seguir generando proyectos culturales propios, innovadores y abiertos a nuevas formas de creación". "KRVZE es un ejemplo de cómo la cultura contemporánea puede conectar territorios, lenguajes y públicos desde una mirada global y diversa", ha subrayado.

El acto también ha contado con la participación de la artista visual Irene Molina y del diseñador gráfico Álvaro Fernández, director artístico y creativo detrás de 'unbuentipo' y responsable de la identidad visual de la propuesta, ambos malagueños. Su presencia pone en valor el carácter transversal del proyecto y la implicación directa de creadores vinculados al territorio en el desarrollo de KRVZE.

El encuentro será de acceso libre y gratuito, manteniendo así la vocación de La Térmica de acercar la cultura contemporánea a toda la ciudadanía.

MAPA SONORO EN MOVIMIENTO

KRVZE propone descentrar la mirada y abrir un mapa cultural en el que conviven músicas de diversos lugares del planeta, electrónica experimental, arte sonoro y prácticas audiovisuales.

En un contexto marcado por la hiperconexión y la circulación constante de referencias culturales, esta experiencia "plantea un espacio donde las tradiciones se reconfiguran, dialogan y se proyectan hacia el futuro".

La programación reunirá a artistas de distintas procedencias (Reino Unido, República Democrática de El Congo, Francia, Alemania, Japón o España entre otras) que trabajan desde enfoques diversos pero complementarios, en propuestas que cruzan sonido, imagen, cuerpo y tecnología. Un ecosistema creativo en el que lo local y lo global se entrelazan, generando nuevas formas de percepción y experiencia.

PROGRAMACIÓN

Durante la presentadión han detallado que el evento arrancará con una sesión de charlas y diálogos con artistas en Sala 005 (12,30 - 14,00), bajo el título 'Tradición, tecnología y escena global', concebida como un espacio de encuentro entre creadores, profesionales, prensa y público interesado para reflexionar sobre las relaciones entre tradición, tecnología y nuevas escenas sonoras.

A partir de la tarde, la programación se desplegará en distintos espacios del centro con propuestas como la de Irene Molina, que presentará una intervención de raíz flamenca reinterpretada en clave contemporánea, en diálogo con la performance de Paco Ladrón de Guevara.

A estas propuestas se suman nuevas intervenciones concebidas específicamente para este proyecto, como 'Bycatch', instalación de Daniel Hölzl y Abie Franklin compuesta por esculturas inflables monumentales que transformarán el espacio del centro; 'Future Meanings', pieza audiovisual generada por Roberto Rivadeneira a partir de inteligencia artificial y materiales visuales del Amazonas; y 'AXIAL-CORE', instalación e intervención audiovisual de Leo Pum que ampliará la dimensión inmersiva y sensorial de la jornada.

El programa artístico en la zona exterior del centro reunirá también algunos de los nombres más destacados de la escena audiovisual internacional, como Luxe , una de las figuras emergentes del underground electrónico británico; NikNak , referente en la experimentación sonora contemporánea; y el esperado directo de Konono No.1 x Montparnasse Musique, el legendario colectivo de Kinshasa, ganador de un Grammy y referente de la world music contemporánea, que regresa a los escenarios tras años de inactividad con una nueva formación.

El cierre del festival correrá a cargo de Nonotak, referencia internacional en instalaciones audiovisuales, que presentará Shiro, una pieza de gran potencia visual que supone uno de sus escasos retornos al formato performativo tras centrarse en los últimos años en el ámbito museístico.

La identidad del festival, diseñada por Álvaro Fernández Maldonado (@unbuentipo), apuesta por un logotipo tipográfico inspirado en la señalética vial clásica, en coherencia con el concepto de cruce cultural que define el proyecto. "Una identidad flexible y en constante transformación que refuerza el carácter experimental del festival", señalan. El propio creador participará en la jornada con una intervención específica.

POSICIONAMIENTO

Con KRVZE, La Térmica refuerza su línea de trabajo en torno a la creación contemporánea y la producción cultural propia, "consolidando un modelo que combina innovación, internacionalización y acceso abierto a la cultura".

La cita propone "una experiencia que va más allá de la música, entendida como un lenguaje compartido capaz de conectar culturas y generar nuevas formas de comunidad".

En suma, "una invitación a escuchar y mirar desde otro lugar, a descubrir lo común en lo diverso y a participar en un espacio donde las fronteras entre disciplinas y territorios se diluyen".