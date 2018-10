De la Torre defiende que se actuó con legalidad en urbanismo y critica que se quiera montar "un circo mediático"

Publicado 27/09/2018 22:12:18 CET

El alcalde insiste en que "el comportamiento del Ayuntamiento es impecable"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha comparecido este jueves en el pleno extraordinario convocado en relación con los expedientes de infracciones y concesión de licencias en el periodo 2006-2016 y ha vuelto a defender que en Urbanismo se ha actuado de manera "clara, transparente y legal" tanto en los expedientes de Villas del Arenal como en otros, criticando "el show político" y que se quiera montar un "circo mediático" sobre este asunto.

La comparecencia de De la Torre ha sido posterior al debate de la moción en la que ha vuelto a salir adelante con 15 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones, como ya ocurriera en el pleno ordinario de la mañana, exigir el cese de las delegaciones y pertenencia a la junta de gobierno local de los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares y también del actual gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), José Cardador, "por higiene democrática mientas se investigan los hechos relatados por parte de la Justicia". Asimismo, el Pleno ha aprobado llevar a la Fiscalía las acusaciones realizadas en la comisión de investigación.

De la Torre ha respondido a preguntas del portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, que ha hablado, incluso, de "trama" en urbanismo y ha aludido a la presencia en la GMU "de expedientes modificados que podrían incurrir en un presunto delito de falsificación documental".

Así, el alcalde ha afeado que se le quiera criticar por no acudir a la comparecencia en la comisión de investigación, defendiendo que "hice lo correcto" en relación con "el deseo de atender la información" y que era "delegar en quien sabe y conoce estos temas", como es el gerente de Urbanismo.

"Ahora, aquí, va y cuando no esta Cardador me plantea lo que tenía que haberle planteado a él; eso es pura contradicción", le ha dicho a Pérez, lamentando "una actitud circense, teatral y exagerada sobre esta cuestión" y defendiendo que "actuamos de acuerdo a la ley".

"Le he dado opción a plantear los temas con seriedad y no en términos de teatro o circo mediático", ha defendido el alcalde, criticando que a Pérez "no le importa afectar la imagen de funcionarios honrados y honestos que son los de Urbanismo" y lamentado también que "haga cualquier cosa con tal de crear erosión, ruido e imagen de que las cosas se hacen mal". Por ello, ha insistido en que se ha actuado con criterio de proporcionalidad "pero dentro de la ley".

Ha lamentado que se pretenda "el show desde el punto de vista político" y ha aludido que el PSOE y la oposición "se olvida" de "que son actuaciones vistas por juzgados y hay sentencias", reiterando que las mismas inciden en que "no se ha llegado a acreditar que con los expedientes se vulneraba la legalidad".

En definitiva, ha apostillado, "quieren poner en cuestión lo que ya ha sido sancionado positivamente por los juzgados y la sala de lo social". A juicio del alcalde, el portavoz municipal del PSOE "no quiere ver esto, usted saca un papel y quiere que adivine lo que pone", ha afirmado De la Torre en referencia a la intervención de Pérez, que ha sacado a relucir la existencia de expedientes "a los que se les habría eliminado parte de la información original con el objetivo de borrar cualquier tipo de rastro ante una supuesta prevaricación".

ESTADO DE DERECHO

Asimismo, De la Torre ha vuelto a aludir a las sentencias y ha incidido en que los jueces han actuado y han dado su opinión, criticando que al PSOE que quiere que la autoridad "emane de sus bancadas". "Sólo quieren oír lo que dicen ustedes", criticando "el ruido, el circo y la exageración".

"Estamos en un Estado de Derecho y no en un Estado donde un grupo pueda imponer su opinión", ha continuado, agregando que "me parece bien" que acudan a Fiscalía.

Por otro lado, ha afirmado que recibió y atendió a la ex jefa de Urbanismo Teresa Domingo: "yo recibo a todo el mundo", ha aclarado y ha admitido, por otro lado, que hubo pérdida de confianza con las personas que fueron cesadas. También ha defendido la transparencia del Consistorio.

El portavoz del PSOE, en su segundo turno de palabra de la comparecencia, ha preguntado al regidor por qué en Málaga "prescriben o caducan miles de expedientes" y si era conocedor de estos hechos.

Al respecto, De la Torre ha dejado claro que "en ningún momento eludo responsabilidades; lo que creo es que plantean las cosas en términos teatrales, en exceso". Es más, ha dicho a Pérez que si tiene alguna inquietud con temas de urbanismo que pregunte en el consejo, destacando la "transparencia" que hay en el Consistorio.

De la Torre ha reiterado que se ha actuado "correctamente" y con "legalidad" tanto en Villas del Arenal como en otros expedientes urbanísticos: "Las disciplinas urbanísticas es un tema complejo pero la actuación es clara, transparente". "El Ayuntamiento actúa en legalidad y busca la actuación proporcionada dentro de la legalidad"; además de que "se sanciona cuando algo es incorrecto y vamos a seguir en la misma dirección, que es correcta y adecuada". "El comportamiento del Ayuntamiento es impecable", ha concluido.

MOCIÓN PLENO EXTRAORDINARIO

El pleno extraordinario, que ha comenzado con casi una hora de retraso debido problemas con el aforo, ha arrancado con la intervención de varios vecinos y el debate de la moción del PSOE.

Pérez, en primer lugar, ha advertido de que se celebra esta sesión porque el alcalde "no quiso dar la cara en la comisión de investigación". "El alcalde declinó dar la cara, se escondió y hoy tiene una oportunidad para explicar", ha afirmado. Ha incidido en que De la Torre era conocedor de lo que pasaba en Urbanismo, al igual que Porras, Pomares y Cardador, advirtiendo de las posibles "irregularidades".

El portavoz del grupo 'popular', Carlos Conde, por su parte, ha dicho a Pérez que "estos debates a usted le vienen grandes, le veo nervioso", añadiendo, además que "en política la irresponsabilidad se paga".

"Aquí nuestra gestión está avalada por las sentencias del TSJA", ha reiterado, lamentado que la oposición "está torciendo la voluntad y no quieren decir lo que se afirma en las sentencias", insistiendo en dicen que "no se constata ninguna actividad contraria a la legalidad urbanística".

Ha lamentado que "después de los años pasados hay un interés de erosionar al equipo de gobierno, que ha actuado con la legalidad por delante", esperando que "no estemos aquí para volver a juzgar los expedientes de los vecinos de Villas del Arenal".

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha recordado que en la comisión se hablaron de muchas cuestiones y ha insistido en que han pedido la comparecencia del alcalde allí "que es donde queremos escucharlo". "Hablamos de mala gestión de Urbanismo que usted conoce muy bien y de la que también es responsable", ha señalado Torralbo a De la Torre.

El viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, por su parte, también ha dejado claro que "nadie ha aludido a los vecinos de Villas del Arenal". "Hemos llevado a Fiscalía unas acusaciones que consideramos muy graves de la gestión de Urbanismo durante los años tratados en la comisión de investigación", añadiendo que "nosotros no somos nadie para juzgarlo y por eso lo llevamos a la Fiscalía", justificando la abstención de su grupo en cuanto a los ceses de los ediles.

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha incidido, al igual que en el pleno ordinario, que la moción ni la comisión tiene como objetivo las Villas del Arenal "sino miles de expedientes urbanísticos que quedaron sin tramitar". De igual modo, ha dicho al equipo de gobierno que las sentencias que leen "corresponde a una demanda laboral por un cese, cuyo objeto es distinto de lo que se trata en la comisión de investigación".