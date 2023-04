De la Torre (PP): "Tratamos de hacer una lista lo más ilusionante y convincente" con continuidad y "alguna novedad"

MÁLAGA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, ha incidido este miércoles en que se está tratando de hacer "la mejor" la lista posible para los comicios locales del 28 de mayo. "Tratamos de hacer una lista que sea lo más ilusionante y convincente posible para el electorado", ha explicado y ha adelantado que habrá continuidad y también "alguna novedad".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre cuándo se conocerá, ha señalado en cuanto a los plazos que serán las fechas establecidas a nivel nacional. "No tenemos una fecha distinta para Málaga que el resto de municipios y, por tanto, no vamos a ir por delante del resto. Iremos en el mismo plazo que el conjunto de España".

Ha detallado, de igual modo, que "lógicamente, en toda lista, en todo proceso, que trata de hacer la lista mejor posible, estamos en ello". Así, ha aludido a los "que quieran seguir", que "en principio son la mayoría de los que están y luego la incorporación de algunos que puedan fortalecer más la lista".

En este punto, tras ser cuestionado sobre si será una lista continuista o habrá nuevos nombres que sorprenderán, no ha dado detalles al respecto, insistiendo en que "no estoy en condiciones de hablar todavía porque tengo que hablar más".

"No he tenido tiempo --de hablar-- todavía con todos los componentes actuales, esa es la realidad" y ha defendido que "si es oído por mis compañeros que dirán 'el alcalde no me ha llamado todavía para hablar sobre este tema...', lo entenderán". "Lógicamente, aún tengo tiempo, quedan unos cuantos días y tengo que aprovecharlo en ese sentido", ha apostillado De la Torre.

Por tanto, ha adelantado que "habrá de todo, habrá continuismo o continuidad, como queramos llamarle, y habrá también alguna novedad, es lógico que sea así", pero "no vamos con un plazo por delante de los demás, igual".