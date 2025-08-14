De la Torre y Salado renuevan el abono del Málaga CF

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el alcalde de la ciudad de Málaga, Francisco de la Torre, en las instalaciones del estadio del Málaga CF. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.

El presidente de Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han renovado este jueves su abono del Málaga CF.

Así, Salado y De la Torre han recogido en La Rosaleda sus abonos para la temporada 2025/2026, en la que el equipo de fútbol malagueño jugará en Segunda División.

La Diputación ha detallado que ambos dirigentes malagueños han sido recibidos por el director general del Málaga CF, Kike Pérez, y el administrador judicial del mismo, José María Muñoz.