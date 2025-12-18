De la Torre subraya que "no se ha hecho la ZBE para tener una posibilidad recaudatoria"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido este jueves que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no tiene afán recaudatorio y ha insistido en que "no se ha hecho la zona de bajas emisiones para tener una posibilidad recaudatoria".

"Es simplemente la lógica, en primer lugar, de una norma europea que obliga a los países a impulsar que las ciudades, a partir de cierto tamaño, tengamos zonas donde se impulse más el transporte público que el transporte privado", ha apostillado.

En este punto, el regidor ha recordado, además, que la aplicación en Málaga "ha sido muy flexible" para los que tienen el vehículo domiciliado" en la ciudad, así como para todo lo que es transporte, distribución, cargas y descargas; mientras que "el problema se puede plantear para aquellos de fuera".

"Lo que hay que hacer es potenciar el transporte interurbano", ha sostenido De la Torre, que ha dejado claro que "ahí nuestra colaboración está tendida hacia la Administración central en materia de los trenes de Cercanías", abogando por "potenciar mucho más" el tren de Cercanías de Guadalhorce, "que tiene una frecuencia muy baja cada hora, nada más, y el de la Costa hay que potenciarlo en su capacidad porque está muy lleno, es muy incómodo para los vecinos".

También ha recordado la colaboración con la Junta "para que el transporte en bus interurbano vaya a la máxima velocidad en cuanto a la agilidad de trámites y tenga la frecuencia máxima posible; y el mejor funcionamiento", al tiempo que también ha aludido a que el metro se va extendiendo "y nosotros colaborando en que todo eso se desarrolle en términos compatibles con la vida de la ciudad", ha concluido

Por otro lado, De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas en relación con los avances del centro CaixaForum, se ha mostrado "seguro" del "gran papel" y servicio que va a dar a la ciudad desde el punto de vista "urbanístico, arquitectónico y luego cultural, sobre todo cultural".

Cabe recordar que la junta de gobierno local ha aparobado la concesión demanial a favor de Fundación "la Caixa" para la construcción del centro CaixaForum en Málaga. Se trata de una parcela ubicada en el distrito Cruz del Humilladero en la que se instalará este nuevo centro cultural.