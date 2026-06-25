Torremolinos insta al Gobierno a tomar medidas para solucionar "retrasos y saturación" del Cercanías

Pleno en el Ayuntamiento de Torremolinos. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La Corporación Municipal de Torremolinos (Málaga) ha aprobado en pleno, con los votos a favor del PP y Vox y en contra los del PSOE e IU-Podemos, una moción declarativa presentada por el PP en relación a la falta de soluciones reales a la movilidad de Málaga frente a las inversiones millonarias anunciadas en otros territorios.

En la misma, el Ayuntamiento de Torremolinos insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a convocar una reunión para abordar de forma conjunta las necesidades más urgentes en materia de movilidad ferroviaria en la provincia, así como las inversiones prioritarias para la modernización y ampliación de las infraestructuras existentes.

También se pide establecer un calendario concreto de actuaciones, financiación y ejecución del tren litoral, según ha trasladado el Consistorio torremolinense a través de un comunicado.

La moción demanda "la mejora inmediata de las líneas de Cercanías C-1 y C-2, que conectan la capital con municipios de la Costa del Sol y con la comarca del Guadalhorce, mediante el aumento de frecuencias, capacidad y mantenimiento del servicio, así como la ejecución de las actuaciones necesarias para evitar retrasos, incidencias y situaciones de saturación".

La línea C-1 de Cercanías, que conecta Málaga capital con Fuengirola (Málaga) y el aeropuerto, constituye uno de los tramos ferroviarios "con mayor demanda y rentabilidad del país" y el texto destaca que "sin embargo, usuarios, ayuntamientos y agentes sociales vienen denunciando de forma reiterada la saturación del servicio, los continuos retrasos, las averías y cancelaciones, así como la falta de inversiones estructurales y de mantenimiento".

El documento hace referencia, igualmente, al corte total del servicio de la línea C-1 entre Málaga y Torremolinos, previsto por Adif durante casi seis meses "todo ello sin que haya habido una comunicación institucional previa a los ayuntamientos afectados. (...) A día de hoy, no existe información detallada sobre el calendario exacto, las estaciones afectadas o, lo que es más grave, un plan alternativo de transporte que garantice que la Costa del Sol no quede bloqueada durante casi medio año".

En la moción, el Consistorio también solicita al Gobierno de España que "garantice un reparto equilibrado y justo de las inversiones en infraestructuras", especialmente en materia ferroviaria, atendiendo a criterios de población, crecimiento demográfico y "problemas de movilidad aún no resueltos".

En la misma se hace referencia a que "apenas un día después de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo se anunció en Cataluña una inversión de 5.200 millones de euros para el denominado tren orbital de su área metropolitana, que contará con 120 kilómetros y 40 estaciones".

"Una nueva infraestructura ferroviaria similar a la que reclamamos en Málaga, lo que evidencia que sí existen recursos y capacidad para impulsar grandes actuaciones ferroviarias cuando hay voluntad política", señala.

El Pleno ordinario de junio ha aprobado también una moción declarativa, presentada por Vox, relativa al refuerzo de medios, protección y operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada.

La misma ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox y el voto en contra de PSOE e IU-Podemos, tras admitirse una enmienda del PP para hacerla extensible a todas las Fuerzas de Seguridad del Estado, recordando que las competencias de seguridad ciudadana en Torremolinos las desarrollada principalmente la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Local.

Por esto, "cualquier estrategia de refuerzo de la seguridad en la provincia de Málaga debe contemplar igualmente el incremento de efectivos, medios materiales y recursos operativos de la Policía Nacional, garantizando una adecuada respuesta a las necesidades derivadas del crecimiento poblacional, turístico y económico del municipio".

El texto final solicita reforzar de forma urgente los medios humanos, así como los recursos materiales, técnicos y operativos de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, incrementando los efectivos destinados a la provincia de Málaga y adecuando las plantillas a la realidad demográfica, turística y económica de municipios como Torremolinos.

También se incluye un punto para instar al Gobierno de España a completar las plantillas de la Policía Nacional destinadas a la Comisaría Local de Torremolinos-Benalmádena, cubriendo las vacantes existentes y adecuando su catálogo de puestos a las necesidades reales del municipio, y a impulsar y agilizar las inversiones necesarias en infraestructuras policiales y medios tecnológicos.

A su vez, solicita reconocer expresamente la condición de profesión de riesgo de todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, con carácter general y sin excepción.

Al término del pleno, la alcaldesa, Margarita del Cid, en nombre de la Corporación Municipal, ha querido trasladar solidaridad y apoyo a todas las familias afectadas por los dos terremotos registrados en Venezuela.