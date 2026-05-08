Torremolinos (Málaga) se suma al luto por la muerte de dos guardias civiles en Huelva y ondea las banderas a media asta

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Torremolinos. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos se ha sumado al luto oficial decretado tras el fallecimiento en acto de servicio de dos agentes de la Guardia Civil en las costas de Huelva, el capitán Jerónimo JM, natural de Villanueva del Rosario (Málaga), y el agente Germán PG, nacido en Teruel. El primero de ellos mantenía, además, una estrecha vinculación con este municipio malagueño.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales y consultado por Europa Press, el Consistorio ha trasladado su pésame a las familias en nombre de los vecinos y de la Corporación Municipal, expresando el dolor compartido por la pérdida. Como muestra de respeto y reconocimiento a su labor, las banderas del municipio ondean a media asta.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Margarita del Carmen del Cid, ha mostrado su consternación por el fallecimiento de ambos agentes, especialmente por el capitán Jerónimo, quien ejerció previamente como jefe de la Guardia Civil en Marbella y actualmente desempeñaba su labor en Huelva en la lucha contra el narcotráfico.

"Todo mi cariño y apoyo a sus familias, compañeros y a quienes cada día arriesgan su vida al servicio de los demás en unos momentos profundamente dolorosos", ha señalado.