Tres detenidos en Málaga tras apuñalar a un hombre, que está herido de gravedad

MÁLAGA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la madrugada de este lunes a tres hombres involucrados en un conflicto ocurrido en una zona de ocio nocturno en el distrito Este de la capital malagueña, donde otro hombre resultó herido.

Así, según ha informado desde la Policía Nacional, tras el altercado un hombre, de 35 años, resultó herido de gravedad por arma blanca. La investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos y no se descartan nuevas detenciones.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas de este pasado domingo. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado por varias personas de que había un hombre herido, posiblemente apuñalado, en calle Bolivia.

De inmediato, en el lugar se personaron efectivos de la Policía Nacional y de los servicios de emergencia 061, que trasladaron al herido hasta el Hospital Regional de Málaga.