"Triple aislamiento ferroviario" de Serranía Ronda, ayudas tras borrascas, vivienda y educación, a debate en Diputación

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MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El "triple aislamiento ferroviario" en la Serranía de Ronda y la defensa de los autónomos (PP); "soluciones" a los "retrasos" en las pruebas del talón en el Materno Infantil y un plan a municipios afectados por las borrascas (PSOE); la rebaja fiscal en materia de vivienda y sector olivarero (Vox), así como la educación pública (Con Málaga) centrarán el debate del Pleno de la Diputación.

El portavoz del grupo provincial 'popular', Cristóbal Ortega, ha detallado la moción relativa a los autónomos y ha incidido en que, entre las propuestas instan "al Gobierno a que revise y, sobre todo, que rectifique el incremento de cotizaciones y de cargas fiscales que afecten a los trabajadores autónomos, procediendo a la eliminación de la subida reciente, aprobada o prevista". Además, piden adoptar un modelo fiscal "más justo para los autónomos" y "eliminar cualquier agravio comparativo entre distintos tipos de autónomos", entre otros.

El PP también lleva a pleno "el triple aislamiento ferroviario de la Serranía de Ronda" y piden al "soluciones" urgentes al Ministerio de Transportes. Al respecto, Ortega ha criticado que la provincia "vuelve a sufrir una vez más las consecuencias de la falta de planificación, de inversión y, sobre todo, de sensibilidad del Gobierno en materia de infraestructura ferroviaria".

Ha explicado que "la línea ferroviaria Algeciras-Ronda-Antequera permanece actualmente interrumpida como consecuencia de los desprendimientos registrados el pasado mes de febrero", y ha añadido que este hecho "se suma a una serie de agravios que configuran un auténtico triple aislamiento ferroviario para los municipios del interior de la provincia".

Al respecto, ha lamentado, en primer lugar, "la falta de información clara, transparente y actualizada por parte del Ministerio sobre los plazos de restablecimiento del servicio" lo que "genera incertidumbre entre los usuarios". A ello, ha dicho, "añadimos que persisten los recortes en las frecuencias ferroviarias con Ronda desde la pandemia".

Además, ha lamentado que "se ha producido una situación especialmente grave e injusta: el cobro a los usuarios de un servicio que no se presta", ya que "vecinos de municipios como Cortes de la Frontera o la Estación de Gaucín-El Colmenar adquieren sus billetes en sus estaciones habituales, pero se ven obligados a desplazarse por sus propios medios hasta otros puntos para poder acceder a los autobuses habilitados como alternativa, asumiendo además un sobrecoste económico y logístico totalmente inadmisible".

Por ello, el PP pide al Ministerio que dirige Óscar Puente que ofrezca "información pública, clara y actualizada sobre el estado de las obras, sobre plazos previstos y saber cuándo se va a restablecer este servicio ferroviario en la línea Algeciras-Ronda-Antequera".

Asimismo, piden "la restitución, lo antes posible, de las frecuencias ferroviarias previas a la pandemia en la conexión con Ronda"; así como solicitar a Renfe "que suspenda de manera inmediata el cobro de billetes en aquellas estaciones donde el servicio ferroviario no se está prestando de manera efectiva, evitando un perjuicio económico injustificado y, sobre todo, injusto"; y "habilitar servicios alternativos completos que conecten directamente los núcleos afectados con los núcleos o los puntos de transbordo sin obligar a los vecinos a desplazamientos adicionales por su propio medio", entre otros.

AYUDAS BORRASCAS Y SOLUCIONES A RETRASOS EN PRUEBAS

Por su parte, el diputado provincial socialista Manuel Lara ha informado de la moción urgente con la que instan a la Junta a que "incremente ayudas por las borrascas a municipios de la provincia para no dejar ninguno fuera".

Ha sostenido que "no todas las administraciones han estado a la altura" y entre las propuestas planteadas están que la Junta "amplíe su ayuda para incluir a todos los municipios afectados"; que la Diputación "active de forma urgente un plan de apoyo real, especialmente dirigido a los municipios menores de 20.000 habitantes"; y que "se respalde y se impulse el acceso de todos los ayuntamientos a las ayudas del Gobierno de España, para no perder ni una sola oportunidad de recuperación". "Esto no va de confrontación política estéril, va de dar soluciones", ha concluido.

Por su parte, la diputada provincial socialista Patricia Alba ha informado de la otra moción que llevaran a pleno sobre "los retrasos en las pruebas del talón en el Hospital Materno Infantil de Málaga". Así, ha advertido de que "no es casualidad, es consecuencia directa de una sanidad pública que se viene desmantelando desde hace casi ocho años que gobierna el PP en la Junta".

En la moción, entre otros, piden que "realice una investigación exhaustiva" que determine las causas del retraso; también exigen a la Junta "el refuerzo inmediato" del personal sanitario; así como reclamar a la Junta la implantación de mecanismos "eficaces de control, seguimiento y trazabilidad en las pruebas diagnósticas, que aseguren que ningún fallo de este tipo vuelva a pasar".

CAMPO Y VIVIENDA

Por su parte, el grupo provincial de Vox propone en su moción urgente la "defender el olivar y los terrenos agrícolas malagueños frente a las plantas de generación de energía renovable".

Así lo ha explicado el portavoz del grupo, Antonio Luna, que ha señalado que Vox defenderá el apoyo al sector agrícola "y en especial, al sector olivarero, como pilar estratégico de la soberanía alimentaria, del desarrollo económico y social del mundo rural de la provincia".

Luna ha criticado que "la transición energética no puede construirse sobre la destrucción del campo". Entre otros, Vox insta al Gobierno "a preservar el terreno agrícola productivo frente a movimientos especulativos destinados a la instalación de macroplantas de energías renovables".

Por otro lado, Vox también defenderá una moción en relación con la rebaja fiscal en materia de vivienda "con el objetivo de aliviar la presión económica que soportan miles de familias malagueñas y favorecer el acceso a una vivienda habitual en propiedad o en alquiler".

Por ello, Vox plantea medias fiscales dirigidas tanto al Gobierno de España como a la Junta. Entre ellas, solicita considerar la vivienda habitual dentro de los bienes gravados con el tipo superreducido del IVA y promover, en el ámbito europeo, la posibilidad de aplicar un IVA reducido del 5% o incluso la exención del impuesto en la compra de vivienda habitual.

En lo que respecta a la Junta de Andalucía, la moción insta al Gobierno andaluz a reducir al mínimo legal el tipo general del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, bonificar al 100% la cuota del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda habitual, establecer deducciones autonómicas por compra, alquiler o rehabilitación de vivienda habitual en el tramo autonómico del IRPF y elevar al 99% la bonificación en Sucesiones y Donaciones mientras no se produzca su derogación a nivel estatal.

"Es necesario una rebaja fiscal masiva que contribuya de forma directa a reducir el coste real que soportan los ciudadanos al comprar, heredar, alquilar o mantener una vivienda habitual", ha concluido Luna.

EDUCACIÓN PÚBLICA

Por su parte, el portavoz del grupo provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha explicado la moción urgente sobre defensa de la educación pública y ha dicho que es "necesario alzar la voz frente a las políticas de la Junta que están deteriorando el sistema educativo y exigir un cambio de rumbo".

Entre los acuerdos que propone el grupo Con Málaga están que la Diputación "manifieste su firme compromiso en defensa de la educación pública como pilar esencial del estado del bienestar, garantizando su carácter universal, gratuito, inclusivo y de calidad, y rechaza cualquier política de recorte o prioritarización".