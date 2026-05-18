Turismo Costa del Sol acerca su modelo turístico sostenible con presentaciones a estudiantes universitarios noruegos

Turismo Costa del Sol acerca modelo turístico sostenible con presentaciones a estudiantes noruegos - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha llevado a cabo dos presentaciones dirigidas a estudiantes universitarios de turismo procedentes de Noruega, en respuesta a peticiones de escuelas de turismo, marketing y universidades locales, nacionales e internacionales, así como a solicitudes de miembros del Foro de Turismo Costa del Sol vinculados al sector de escuelas de español.

En total, han participado dos grupos diferenciados, uno compuesto por una veintena de estudiantes y otro por una treintena, interesados en conocer la evolución del destino, han indicado desde Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Durante las sesiones, se ha trasladado a los estudiantes el proceso de transformación del modelo turístico de la Costa del Sol, abordando la transición desde una oferta tradicional centrada en el sol y playa hacia un enfoque más diversificado. En este contexto, se ha puesto el foco en el desarrollo de un turismo sostenible en todas sus facetas, como uno de los ejes principales de trabajo del destino.

Los participantes han mostrado un elevado interés por esta evolución, especialmente en lo relativo a la integración de criterios de sostenibilidad en la gestión turística.

Este interés se ha reflejado en la interacción mantenida durante las presentaciones, donde se han planteado cuestiones vinculadas al modelo de desarrollo y a las nuevas demandas del mercado turístico.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado que "estas acciones responden a una demanda creciente por parte del ámbito académico y del propio sector, lo que nos permite trasladar de manera directa el posicionamiento del destino y su evolución".

Asimismo, ha señalado que "el interés mostrado por los estudiantes confirma que la sostenibilidad y la diversificación son elementos clave en la formación de los futuros profesionales".

En esta línea, ha subrayado que "la Costa del Sol está avanzando en un modelo que integra la sostenibilidad en todas sus facetas, adaptándose a las nuevas expectativas del mercado". Además, ha añadido que "el vínculo con universidades y escuelas permite reforzar el conocimiento del destino y proyectar su propuesta de valor a medio y largo plazo".

Estas presentaciones se enmarcan en una línea de trabajo que incluye la organización de visitas y talleres sobre el destino, con el objetivo de crear y fortalecer vínculos con futuros profesionales del turismo y el marketing. Asimismo, se busca incentivar a los estudiantes a regresar al destino con sus familias y amigos a lo largo de todo el año, promoviendo una visita integral con especial atención al interior de la provincia.