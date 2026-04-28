Turismo Costa del Sol impulsa la octava edición de su aceleradora empresarial centrada en soluciones de IA

Turismo Costa del Sol impulsa la octava edición de su aceleradora empresarial centrada en soluciones de Inteligencia Artificial - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha abierto la convocatoria para la octava edición de su programa de aceleración empresarial Costa del Sol Tourism Hub, una iniciativa dirigida a startups y empresas innovadoras del sector turístico.

En esta edición, el programa pone el foco en proyectos que desarrollen soluciones de Inteligencia Artificial aplicadas al turismo, según han indicado en un comunicado.

La aceleradora evoluciona como un espacio especializado en tecnología turística, con el objetivo de ofrecer un entorno en el que confluyen innovación, mercado real y acceso directo a la industria. La Costa del Sol actúa en este contexto como entorno de validación para los proyectos seleccionados.

El programa está dirigido a empresas de base tecnológica que cuenten con un modelo de negocio definido y escalable, en fase de crecimiento o validación avanzada. En total, Turismo Costa del Sol seleccionará un máximo de diez iniciativas para participar en el proceso de aceleración.

La aceleradora ofrece un programa personalizado que combina mentorías estratégicas con expertos del sector turístico y tecnológico, sesiones individuales con especialistas en áreas clave y conexión directa con actores relevantes del ecosistema del destino. Asimismo, los participantes contarán con el apoyo de la Red Málaga Business Angels en la búsqueda de financiación.

Entre las áreas de aplicación prioritarias destacan la gestión inteligente de destinos, la experiencia del visitante, la sostenibilidad y eficiencia, el marketing turístico, la gestión empresarial y el desarrollo de soluciones vinculadas al turismo azul, cultural y experiencial.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado la "importancia" de esta iniciativa dentro de la estrategia del destino. En este sentido, ha señalado que "este programa permite impulsar proyectos innovadores que aporten soluciones al sector turístico y contribuyan a su evolución".

González ha subrayado además el enfoque de esta edición. "La Inteligencia Artificial se presenta como una herramienta clave para mejorar la competitividad, la eficiencia y la experiencia del visitante", ha afirmado.

Desde su puesta en marcha, Costa del Sol Tourism Hub ha acelerado un total de 70 empresas, la mayoría de base tecnológica y vinculadas a distintos segmentos turísticos. Este recorrido consolida el programa como una iniciativa de referencia dentro del ámbito de la innovación turística.

Los proyectos seleccionados podrán optar a los Premios Turismo Costa del Sol a las Iniciativas Turísticas Emprendedoras, dotados con 10.000 euros para las tres mejores empresas que finalicen el programa. Este incentivo refuerza el apoyo al desarrollo y crecimiento de las iniciativas participantes.

El proceso de inscripción se realiza a través de la web de la aceleradora y estará abierto hasta el 31 de mayo. Con esta nueva edición, Turismo Costa del Sol continúa apostando por la innovación como eje clave para el desarrollo y posicionamiento del destino.