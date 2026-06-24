Turismo Costa del Sol impulsa su posicionamiento en el mercado suizo con acciones para el segmento MICE

Turismo Costa del Sol impulsa su posicionamiento en el mercado suizo con acciones para segmento MICE. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol y su Convention Bureau han liderado la presentación MICE Andalucía celebrada en Zúrich (Suiza) dentro del Plan de Acción 2026, con el fin de impulsar el posicionamiento del destino en el mercado suizo desde dicho segmento.

La acción, organizada por Turismo Andaluz en colaboración con Turespaña a través de la Oficina Española de Turismo de Zúrich, estuvo dirigida al segmento de reuniones, congresos e incentivos con para reforzar la posición de Andalucía y de Málaga-Costa del Sol.

El encuentro reunió a 60 profesionales de distintos perfiles vinculados a la industria MICE, entre ellos agencias especializadas, organizadores profesionales de congresos, responsables de eventos corporativos, consultoras y empresas enfocadas en viajes premium y experiencias a medida.

Según han señalado desde la Diputación de Málaga en una nota, la jornada combinó una presentación de destino con sesiones de networking y un cóctel-cena que favorecieron el intercambio profesional entre la oferta andaluza y la demanda suiza.

Turismo Costa del Sol acudió con el objetivo de seguir impulsando la comercialización de Málaga-Costa del Sol como destino corporativo, generar nuevas oportunidades de negocio y dar a conocer las últimas novedades del segmento.

La acción contó con la participación de los Convention Bureau de Costa del Sol, Málaga, Sevilla, Granada y Cádiz, así como de 12 empresas andaluzas, entre ellas una destacada representación de compañías de la provincia de Málaga.

"El mercado suizo continúa siendo estratégico para la Costa del Sol por su alto nivel de profesionalización, capacidad de gasto y exigencia en términos de calidad", ha destacado el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz.

Asimismo, ha señalado que "este tipo de encuentros permiten reforzar la relación con profesionales que ya conocen el destino y abrir nuevas oportunidades en sectores con gran potencial para el segmento MICE".

Durante las reuniones mantenidas se constató el interés de empresas vinculadas a sectores como automoción, banca, seguros, consultoría y servicios financieros. Muchos de los profesionales asistentes ya habían organizado anteriormente eventos en la Costa del Sol, lo que permitió profundizar en nuevas propuestas y oportunidades de colaboración.

El director gerente ha asegurado, además, que "la conectividad aérea directa continúa siendo uno de los principales factores de competitividad para el mercado suizo". Asimismo, ha añadido que "la combinación entre la oferta cultural de Málaga, la exclusividad de Marbella, el interior de la provincia y la calidad de los servicios sigue siendo uno de los aspectos más valorados por los organizadores de reuniones e incentivos".

Según han señalado, entre las principales tendencias identificadas en el mercado suizo destacan la búsqueda de experiencias más personalizadas, la preferencia por grupos más reducidos y la creciente integración de propuestas de ocio dentro de los viajes corporativos.

También se observa, han manifestado, "una clara orientación hacia la calidad, la sostenibilidad y la generación de experiencias con mayor impacto para los participantes".

La participación en esta acción "permitió fortalecer el posicionamiento de Málaga-Costa del Sol en uno de los mercados europeos con mayor capacidad de gasto en el segmento MICE y consolidar el interés de profesionales que buscan destinos con buena conectividad, servicios de calidad y una oferta complementaria capaz de enriquecer la experiencia de reuniones, congresos e incentivos.