Turismo Costa del Sol impulsa su promoción en Tánger, Casablanca y Rabat en una acción conjunta con Air Arabia - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha organizado una acción promocional en Marruecos en colaboración con Air Arabia, con el objetivo de reforzar su presencia en este mercado emergente.

La iniciativa se ha desarrollado en las ciudades de Tánger, Casablanca y Rabat, donde se celebraron encuentros profesionales con agencias interesadas en el destino, según ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La acción estuvo dirigida a promover la oferta turística de la Costa del Sol entre agencias especializadas en distintos segmentos, incluyendo lifestyle, shopping, turismo vacacional y familiar, así como propuestas gastronómicas. Asimismo, la iniciativa incorpora de forma específica los segmentos MICE y FIT dentro de su planteamiento.

El formato de la acción ha combinado la celebración de workshops profesionales con encuentros de networking en formato cóctel-cena. Esta estructura permite facilitar el contacto directo entre los participantes y generar un entorno adecuado para el intercambio de información y experiencias.

En cada una de las ciudades visitadas se convocó a agencias con interés en el destino, seleccionadas en función de su actividad y especialización. Este enfoque permite dirigir la acción a perfiles con capacidad de prescripción en los segmentos definidos.

La participación estuvo abierta a miembros de Turismo Costa del Sol especializados en estos ámbitos, con un total de 15 plazas. Esta representación del sector permite mostrar la oferta del destino desde una perspectiva profesional y adaptada a las necesidades del mercado.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado "la importancia" de este tipo de iniciativas en mercados emergentes. En este sentido, ha señalado que "este tipo de acciones nos permite acercar la oferta del destino a agencias interesadas en distintos segmentos y reforzar nuestra presencia en mercados con potencial de crecimiento".

Además, Díaz ha subrayado "el valor del formato de trabajo elegido para esta acción". "La combinación de workshop y networking facilita el contacto directo entre profesionales y permite generar oportunidades de colaboración", ha afirmado.

La colaboración con Air Arabia refuerza el alcance de la acción y contribuye a consolidar la conectividad con el mercado marroquí. A través de esta cooperación, se alinea la promoción del destino con las oportunidades de acceso desde este mercado.

El desarrollo de acciones en Marruecos responde al interés de Turismo Costa del Sol por diversificar mercados emisores, con un enfoque basado en segmentos como el turismo experiencial, familiar o gastronómico permite adaptar la propuesta del destino a las demandas de estos perfiles.

Con esta iniciativa, Turismo Costa del Sol continúa impulsando su estrategia de promoción internacional. La acción permite reforzar el posicionamiento del destino en mercados emergentes y generar nuevas oportunidades de negocio en segmentos de interés.