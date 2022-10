Turismo Costa del Sol lanza un spot publicitario para promocionar la Solheim Cup

MÁLAGA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha lanzado un spot publicitario para promocionar la Solheim Cup, el mayor evento deportivo que tendrá lugar en España en 2023 y que reunirá en la Costa del Sol a las principales figuras del golf femenino a nivel internacional.

En concreto, lo ha hecho a menos de un año de este importante evento golfístico que tendrá lugar en Finca Cortesín, han señalado en un comunicado.

El video, que está disponible en español, inglés, francés y alemán, pone en valor los atractivos de un destino "todo en uno", y presenta a Costa del Sol como el destino ideal tanto para la práctica del golf como para disfrutar de sol, playas y cultura. Este video se va a promocionar en los principales canales de distribución de los principales operadores europeos y americanos

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid, ha asegurado que "es una gran oportunidad la que supone para la Costa del Sol la celebración de la Solheim Cup y vivimos este momento con especial ilusión ya que recientemente se ha cumplido el One Year To Go y ya está más cerca el torneo de golf femenino más prestigioso del mundo en un destino, Costa del Sol, al que ya se le conoce como Costa del Golf, porque tiene la mayor concentración de campos de golf --más de 70-- de Europa continental".

Del Cid también ha añadido que desde la entidad se está "trabajando duro y aunando fuerzas para que Costa del Sol sea un destino conocido a nivel mundial, también para la práctica del golf".

Con acciones como el lanzamiento de este video promocional, ha señalado Del Cid, se refuerza el posicionamiento de Costa del Sol como un destino con servicios de alto nivel, "que ofrecen la posibilidad de disfrutar de nuestra reconocida hospitalidad, nuestro patrimonio y nuestro clima y unas magníficas instalaciones para la práctica de este deporte".