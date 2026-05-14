Turismo Costa del Sol de Málaga participa en la segunda edición de TecnoTravel 2026 sobre innovación digital

Turismo Costa del Sol en el acto inaugural de la II edición del Congreso TecnoTravel 2026. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha estado presente en el acto inaugural de la II edición del Congreso TecnoTravel 2026, y en este evento organizado por la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV), que se ha celebrado en la sede de Turismo Andaluz en Málaga. El encuentro se configura como un foro especializado centrado en innovación, tecnología y transformación digital aplicada al sector turístico.

El congreso ha reunido a representantes institucionales, profesionales, operadores y empresas vinculadas al turismo y al ámbito tecnológico. Según ha informado la Diputación de Málaga en una nota, el objetivo del encuentro es analizar los retos y oportunidades asociados al turismo del futuro y a la evolución digital del sector.

La celebración de esta segunda edición en Málaga ha reforzado el posicionamiento de la provincia como sede de encuentros profesionales relacionados con innovación y digitalización turística. El programa oficial del congreso ha contado con distintas sesiones técnicas y mesas de debate. Por su parte, las jornadas han permitido reunir a profesionales especializados en tecnología turística, comercialización, transformación digital e inteligencia artificial aplicada al turismo.

La consultora ejecutiva de Turismo Costa del Sol, María Piédrola, ha destacado que "la celebración de TecnoTravel en Málaga refuerza el papel de la provincia como espacio de referencia para el análisis de la innovación y la transformación digital en el turismo". Asimismo, ha señalado que "este tipo de encuentros permitieron reunir a instituciones, empresas y profesionales en torno a los principales desafíos que afronta el sector".

En esta línea, la responsable ha subrayado que "la digitalización, la innovación tecnológica y la adaptación a nuevos modelos de demanda son elementos fundamentales para mantener la competitividad de los destinos turísticos". Además, ha añadido que "la Costa del Sol continúa trabajando para consolidar un ecosistema turístico innovador y conectado con la evolución del mercado".

Según ha precisado la institución provincial, el congreso TecnoTravel se ha consolidado como un espacio de intercambio de conocimiento y reflexión sobre el futuro de la industria turística. La programación ha incluido sesiones vinculadas a inteligencia artificial, digitalización, marketing turístico y transformación tecnológica aplicada a agencias de viajes y operadores.

La primera edición del encuentro ya había reunido a expertos, innovadores y representantes de la industria turística y tecnológica. En aquella ocasión se desarrollaron distintas mesas de análisis y conferencias especializadas sobre inteligencia artificial, big data, ciberseguridad y transformación digital aplicada al turismo.

Con su participación en TecnoTravel 2026, Turismo Costa del Sol continua reforzando su apuesta por la innovación y el impulso de espacios de reflexión profesional. Estas acciones están orientadas a favorecer la evolución tecnológica del sector turístico y a mejorar la competitividad del destino.