Turismo Costa del Sol refuerza su liderazgo en golf con la XV San Miguel Andalucía Golf Challenge

Los ganadores de San Miguel Andalucía Golf Challenge, by Globalia Costa del Sol de 2025. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol refuerza su liderazgo en el sector del golf con la celebración de la XV edición del San Miguel Andalucía Golf Challenge, by Globalia Costa del Sol, que, considerado el circuito amateur más importante de la región, acogerá 25 pruebas en total.

La Costa del Sol ha sido "el corazón del calendario con 14 torneos, mientras que el itinerario se completó con paradas en otras provincias andaluzas y dos citas especiales en Madrid y Mallorca", según ha destacado la entidad dependiente de la Diputación de Málaga en un comunicado.

La entidad subraya que el certamen "se ha consolidado como referente deportivo y promocional al reunir a unos 2.500 jugadores de 25 nacionalidades, entre ellos europeos, norteamericanos, asiáticos y participantes del norte de África". Esta dimensión internacional refuerza "la capacidad del golf para posicionar a la Costa del Sol como destino global, con un producto atractivo y desestacionalizador".

"El San Miguel Andalucía Golf Challenge nos permite mostrar, en un entorno competitivo y de gran calidad, la fortaleza del destino líder del golf europeo. Cada edición confirma que la Costa del Sol sigue siendo punto de encuentro de jugadores y clubes de todo el mundo", ha señalado la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González.

Turismo Costa del Sol destaca también que el circuito es "único en España por disputarse en campos de máximo nivel": el Real Club Valderrama, Finca Cortesín, Real Club de Golf Las Brisas, San Roque Club, Real Club de Sevilla y La Dehesa de Madrid, entre otros.

La presencia de estas icónicas sedes añade "prestigio y un carácter diferencial al calendario, reforzando la imagen de la Costa del Sol como destino privilegiado para la práctica de este deporte", según señalan desde Turismo Costa del Sol.

Desde Turismo Costa del Sol valoran que "el golf es uno de los productos estratégicos de su oferta turística, con más de 70 campos en la provincia que constituyen la mayor concentración de Europa continental".

Eventos como este "consolidan la propuesta de valor del destino y contribuyen a atraer jugadores durante todo el año, gracias a un clima privilegiado y una completa infraestructura hotelera y de servicios".

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González ha manifestado que "el golf es un motor de desestacionalización y un producto clave para seguir creciendo en mercados internacionales. El éxito del San Miguel Andalucía Golf Challenge, con participantes de cinco continentes, confirma que la Costa del Sol está preparada para liderar la escena amateur y seguir atrayendo a nuevos jugadores".

Con esta edición de la competencia, Turismo Costa del Sol refuerza su estrategia de posicionamiento en el segmento de golf y proyecta una imagen asociada a la excelencia, la diversidad y la internacionalización.

Por último, la entidad ha anunciado que seguirá apoyando iniciativas que, como el San Miguel Andalucía Golf Challenge, impulsan la promoción del destino y lo consolidan como la Costa del Golf por excelencia.