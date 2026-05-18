La UMA diseña un ecosistema de IA específico para la comunidad universitaria - UMA

MÁLAGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha diseñado un ecosistema de gobernanza de la Inteligencia Artificial para los colectivos que integran la comunidad --estudiantes, docentes y Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (Ptgas)--, cuya normativa de uso será aprobada próximamente por el Consejo de Gobierno de la institución académica.

Dicho ecosistema ha sido presentado este lunes en una sesión celebrada en la Facultad de Ciencias de la Salud, en un acto presidido por el rector, Teodomiro López, y desarrollado por Joaquín Canca, delegado del rector para las Tecnologías de la Información y Estrategia Digital.

El escenario se centra en "los rápidos e intensos cambios tecnológicos provocados por la irrupción de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo", unos cambios que "han generado un lógico desconcierto á la hora de abordar este nuevo paradigma".

"Ante esta realidad, surgía la necesidad de contar con un marco institucional en nuestra Universidad que nos sirviera de orientación, de ayuda, y con suficientes garantías para la realización de nuestra labor diaria", ha señalado Canca.

Con este objetivo, desde la Delegación del rector para las Tecnologías de la Información y Estrategia Digital ha realizado un importante esfuerzo para desarrollar un ecosistema de Inteligencia Artificial diseñado específicamente para las necesidades de cada uno de los colectivos: PDI, Ptgas y estudiantado, y que ya se está reflejando en diversas normativas que se están generando en la actualidad.

HERRAMIENTAS

Este trabajo ya es una realidad y por eso se ha presentado públicamente, en una reunión donde se han detallado las herramientas y el soporte que se pondrá a disposición de la comunidad universitaria.

Estas herramientas incluyen un portal práctico de IA con todo lo necesario para el uso de esta tecnología en la Universidad de Málaga, un modelo de integración que servirá como hoja de ruta y una guía práctica con numerosos ejemplos y casos de uso.

Con todo ello, el mensaje que lanza la UMA es que no se quiere limitar a observar estos cambios, sino que quiere liderar la incorporación de esta nueva tecnología con prudencia, rigor y visión de futuro, garantizando una formación avanzada y plenamente conectada con las demandas de un entorno en constante evolución.