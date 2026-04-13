Unicaja y APTTA impulsan el acceso a financiación y servicios específicos para asesores fiscales y tributarios andaluces

Unicaja y la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía (APTTA), que agrupa a cerca de 400 profesionales en la comunidad andaluza, suscriben un nuevo convenio de colaboración financiera. - UNICAJA

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía (APTTA), que agrupa a cerca de 400 profesionales en la comunidad andaluza, han suscrito un nuevo convenio de colaboración financiera con el objetivo de seguir poniendo a disposición de los asociados de la organización una oferta específica de productos y servicios bancarios en condiciones preferentes.

El acuerdo, firmado en Málaga, establece un marco de colaboración mediante el que la entidad financiera ofrecerá, un año más, a esta asociación y a sus miembros un servicio financiero integral orientado a facilitar su actividad profesional y el desarrollo de sus proyectos, han informado desde Unicaja en una nota.

Entre otros aspectos, el convenio contempla la disponibilidad de productos de financiación, soluciones de circulante, inversión y servicios digitales, así como medios de pago, seguros y herramientas de gestión adaptadas a las necesidades de los autónomos.

Asimismo, se incluyen condiciones específicas para la operativa habitual, como la gestión de cuentas, domiciliación de recibos o tramitación de impuestos a través de la entidad.

Unicaja enmarca la renovación de este acuerdo en su estrategia de apoyo al tejido productivo, especialmente a autónomos y pymes, considerados un pilar esencial de la economía andaluza. A través de convenios con asociaciones profesionales y empresariales, la entidad busca "acercar servicios financieros especializados a colectivos concretos, adaptando su oferta a las necesidades reales de cada sector".

En este sentido, según han recordado, lleva a cabo de forma recurrente iniciativas de colaboración con organizaciones empresariales con el propósito de facilitar la actividad diaria de sus profesionales, mejorar su acceso a financiación y contribuir a reforzar su liquidez.

Estos acuerdos se traducen en la puesta a disposición de servicios financieros integrales en condiciones favorables, orientados tanto a la operativa cotidiana como a la inversión y al crecimiento.

Asimismo, han señalado que Unicaja impulsa líneas de financiación específicas y alianzas con entidades públicas y privadas para apoyar la actividad de autónomos y pymes, colectivos a los que sitúa en el centro de su estrategia, tratando de contribuir así a la creación de empleo y al mantenimiento del tejido empresarial.

Esta amplia oferta de Unicaja se complementa con soluciones digitales y servicios no financieros, que tienen como objetivo mejorar la competitividad de los profesionales y acompañarlos en los procesos de transformación de sus negocios.

El director territorial de Málaga de Unicaja, Francisco José Reguera, ha destacado que "este convenio permite reforzar la colaboración con un colectivo profesional relevante, facilitando el acceso a servicios financieros en condiciones adaptadas a su actividad y contribuyendo a mejorar su operativa diaria, al tiempo que favorece el desarrollo de sus proyectos y su capacidad de crecimiento en un entorno cada vez más exigente".

De igual modo se ha pronunciado la presidenta de la APTTA, Alicia Luna, quien ha señalado que, "a través de este acuerdo con Unicaja, reforzamos nuestro compromiso con la mejora continua de las condiciones en las que desarrollan su actividad nuestros asociados.

Contar con soluciones financieras adaptadas y herramientas específicas contribuye de forma directa a optimizar su operativa diaria y a afrontar con mayores garantías los retos del entorno profesional".

La Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía es una organización que tiene como objetivo representar, promover, asistir y defender los intereses profesionales de sus asociados, así como fomentar aquellas actividades que contribuyan a promocionar y difundir los principios del Derecho Tributario.