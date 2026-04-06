Unicaja renueva su acuerdo con el Colegio de Médicos de Málaga para facilitar financiación y servicios a facultativos

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro José Navarro, y el director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera. - UNICAJA

MÁLAGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y el Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga) han renovado su convenio de colaboración, consolidando así una alianza destinada a respaldar la labor de estos profesionales en la provincia malagueña.

En concreto, a través de este acuerdo, la entidad financiera pone a disposición de los más de 11.000 colegiados de Málaga un amplio catálogo de productos y servicios, financieros y no financieros, diseñados específicamente para apoyar su actividad, tanto en el ámbito profesional como personal, han indicado en un comunicado.

La renovación del convenio ha sido suscrita por el director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera, y el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro José Navarro, dando continuidad a una relación de colaboración que se ha ido fortaleciendo en los últimos años.

En este sentido, Reguera ha destacado que "desde Unicaja seguimos apostando por acompañar a los profesionales médicos, un colectivo esencial para la sociedad, ofreciendo soluciones financieras adaptadas que contribuyan al desarrollo de su actividad y a su estabilidad".

De igual modo, el representante de Unicaja ha indicado que "este acuerdo refuerza nuestro compromiso con Málaga y con sus principales colectivos profesionales, claves para el dinamismo económico y social de la provincia".

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos ha señalado la importancia de que ambas instituciones sigan actuando de la mano después de varias décadas de trabajo conjunto. "Uno de los puntos a destacar de esta colaboración es el abono de las cuotas correspondientes al primer año de colegiación que la entidad realiza a los médicos jóvenes. Es, sin duda, de gran ayuda en un momento crucial, cuando comienzan en el ejercicio de la profesión médica", ha apostillado.

De igual modo, han precisado que a las ventajas incluidas en el convenio se suman otras medidas específicas que Unicaja mantiene en vigor para este colectivo, derivadas de la estrecha colaboración entre ambas entidades, como son, precisamente, el pago de la cuota de inscripción y del primer año de colegiación de los nuevos licenciados en Medicina, lo que facilita la incorporación de los jóvenes profesionales al ejercicio de la profesión.

VENTAJAS PARA ESTOS PROFESIONALES

Entre las principales ventajas del convenio firmado, se incluyen líneas de financiación para la puesta en marcha de consultas, la modernización de instalaciones o la adquisición de equipamiento médico, así como soluciones para cubrir necesidades de liquidez en el día a día. Además, los colegiados podrán acceder a otros productos y servicios específicos en condiciones preferentes.

La renovación de este convenio se enmarca en la estrategia de Unicaja de situar al cliente en el centro de su actividad, colaborando con organizaciones profesionales y empresariales para impulsar el empleo, el emprendimiento y la actividad económica de Málaga, una provincia con la que mantiene una estrecha vinculación.

Por su parte, el Colegio de Médicos de Málaga, con más de 145 años de historia, agrupa a más de 11.000 facultativos y cuenta con sede en la capital, además de delegaciones en distintos puntos de la provincia (Álora, Antequera, Marbella, Ronda y Vélez-Málaga).