Unicaja renueva como patrocinador principal del ciclo musical Marenostrum Fuengirola

La directora de Imagen, Patrocinios y Relación con Grupos de Interés de Unicaja, Gemma Sotorres, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, han suscrito este miércoles el convenio de renovación del patrocinio. - UNICAJA

MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha renovado un año más su patrocinio principal del ciclo musical Marenostrum Fuengirola, que alcanza en 2026 su undécima edición, consolidado como una de las principales citas musicales al aire libre del sur de Europa. El acuerdo refuerza el apoyo ininterrumpido de la entidad a esta iniciativa cultural desde sus primeras ediciones.

La directora de Imagen, Patrocinios y Relación con Grupos de Interés de Unicaja, Gemma Sotorres, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, han suscrito este miércoles el convenio de renovación del patrocinio, que da continuidad a una colaboración orientada a la dinamización social y cultural del territorio.

"Para Unicaja, renovar este patrocinio supone dar continuidad al apoyo a una iniciativa cultural consolidada que contribuye a la dinamización social y a la proyección cultural del territorio", ha señalado Sotorres.

Por su parte, la alcaldesa ha afirmado que "la firma de este convenio con Unicaja supone una magnífica noticia para nuestra ciudad y para Marenostrum Fuengirola. Quiero agradecer, un año más, la confianza de esta entidad financiera en un ciclo de conciertos que se ha consolidado como uno de los grandes referentes musicales de nuestro país".

"Marenostrum Fuengirola es hoy uno de los mejores recintos al aire libre de Europa, no solo por su ubicación privilegiada, sino por la calidad de su programación y su excelente organización. En sus diez ediciones ha reunido a más de un millón de asistentes y se ha convertido en un importante motor económico y turístico para Fuengirola", ha expresado Mula.

"En esta nueva edición volveremos a ofrecer más de 40 citas musicales, con artistas de primer nivel, que seguirán posicionando a nuestra ciudad en el mapa cultural internacional. Sin duda, colaboraciones como la de Unicaja son fundamentales para continuar creciendo y ofreciendo experiencias únicas tanto a vecinos como a visitantes", ha añadido la alcaldesa.

El respaldo de Unicaja a Marenostrum Fuengirola se enmarca en su apuesta por iniciativas que contribuyen al desarrollo local, la cohesión social y la proyección cultural de sus territorios de origen, integrando la cultura como elemento de valor para la ciudadanía.

El cartel de 2026 incluye más de 40 propuestas musicales entre abril y septiembre, con actuaciones de artistas nacionales e internacionales como El Último de la Fila, Aitana, Alejandro Sanz, Pablo López, Romeo Santos y Prince Royce, Lola Índigo, Dani Martín, La Oreja de Van Gogh, Sting, El Último de la Fila, Hombres G o Fito y Fitipaldis, entre otros.

Muchos de estos conciertos tendrán lugar en el escenario 'Unicaja', el escenario principal de Marenostrum Fuengirola, situado en la loma del castillo Sohail y con capacidad para acoger eventos de hasta 18.000 personas, que brinda una experiencia musical completa a orillas del mar Mediterráneo.