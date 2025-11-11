Unicaja se suma al Consejo Asesor de la Cátedra Peñarroya de Turismo San Telmo para mejorar competitividad del sector

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja se ha incorporado al Consejo Asesor de la Cátedra Peñarroya de Turismo de San Telmo Business School, con la intención de potenciar la investigación en relación con la industria turística y fijar estrategias para su fortalecimiento. Esta colaboración refuerza el compromiso de ambas entidades "con la excelencia y la innovación en el sector turístico a nivel nacional".

Asimismo, con este apoyo, la entidad financiera contribuye al sostenimiento y al desarrollo de las actividades de formación e investigación de la cátedra, han informado desde Unicaja a través de un comunicado.

El Consejo Asesor, al que se incorpora Unicaja en su reunión anual de este martes, celebrada en Málaga, tiene como objetivo fijar las líneas de investigación y definir las actividades a desarrollar por la Cátedra, con el propósito de mejorar y consolidar la industria turística, así como su competitividad.

Ese trabajo se materializa en el desarrollo, junto con los protagonistas del sector del turismo, de aquellos elementos que les permitan promover un desarrollo sostenible y competitivo. Además, se propone reunir a los principales representantes turísticos para avanzar juntos hacia nuevas oportunidades de desarrollo.

Con la integración en la Cátedra Peñarroya, Unicaja reafirma "su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el turismo, sumándose a un espacio comprometido con el impulso del conocimiento y la innovación en el sector turístico, el fortalecimiento de la dirección y el liderazgo de sus instituciones y un desarrollo sostenible y competitivo", han indicado.

Precisamente, según han recordado, Unicaja "apoya la investigación y el fortalecimiento en el ámbito del sector turístico con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de España y contribuir a su consolidación como referente internacional en excelencia y sostenibilidad".

En este marco, y en el ámbito de su política de sostenibilidad, la entidad financiera pone en valor el turismo de calidad y hace hincapié en el impulso de iniciativas "que fomenten la innovación, el desarrollo sostenible y la competitividad de las empresas turísticas, colaborando, para ello, con instituciones académicas y organismos especializados", han señalado.