Unicaja y UPA Málaga renuevan su colaboración para facilitar el anticipo de las ayudas de la PAC

El director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera, y el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso. - UNICAJA

MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Málaga han renovado su compromiso con el sector primario de la provincia a través de un acuerdo que permitirá a agricultores y ganaderos acceder al anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). En concreto, el objetivo es "dotar de mayor estabilidad económica a estos profesionales y facilitar el desarrollo de su actividad".

Según ha indicado la entidad bancaria en una nota, el convenio, suscrito por el director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera, y el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso, establece condiciones favorables para que los asociados que tramiten su solicitud de la PAC con la entidad puedan adelantar el cobro de estas ayudas. De este modo, los beneficiarios podrán contar con liquidez antes de recibir las subvenciones, lo que les permitirá afrontar con mayor margen los gastos habituales de sus explotaciones.

Por su parte, Reguera ha subrayado que "nuestro compromiso con el campo malagueño es firme y sostenido en el tiempo". Por ello, ha añadido, "trabajamos junto a organizaciones como UPA Málaga para ofrecer soluciones ágiles, cercanas y adaptadas a la realidad de cada explotación". Precisamente, ha destacado que "el sector agrario es estratégico para la provincia y queremos seguir siendo su aliado financiero".

Asimismo, ha manifestado que este tipo de acuerdos contribuyen a "simplificar gestiones y fortalecer el respaldo al sector en un contexto marcado por desafíos como la incertidumbre climática o el relevo generacional".

En esta línea, el representante de Unicaja también ha puesto en valor la capilaridad de la red de oficinas de la entidad en la provincia, su especialización en el ámbito agro y el desarrollo de canales digitales que permiten ofrecer un "servicio cercano y personalizado durante todo el proceso".

Al hilo, el secretario general de UPA Málaga, Francisco Moscoso, ha señalado que "este tipo de acuerdos son beneficiosos para nuestros agricultores y ganaderos y, por ese motivo, los firmamos". "Nuestro objetivo, como organización agraria, es asesorar, ayudar y defender los intereses de los pequeños y medianos agricultores y todas las entidades y administraciones que vayan en esa línea nos encontrarán para trabajar juntos. Este acuerdo con Unicaja viene a reforzar el compromiso que tenemos con la agricultura y ganadería familiar", ha indicado.

COMPROMISO CON EL SECTOR AGRARIO

La participación de Unicaja en la campaña de la PAC, especialmente relevante en Málaga para actividades como el olivar, la ganadería --ovina, caprina y vacuna-- y los cultivos herbáceos, forma parte de su estrategia de apoyo al campo. Esta política se concreta en una "amplia oferta de productos financieros, seguros y servicios de asesoramiento adaptados a las necesidades del sector".

En este ejercicio, Unicaja ha previsto para el sector agroganadero un volumen de financiación preconcedida de mil millones de euros, que incluye tanto los anticipos de la PAC como el apoyo a los cultivos intensivos. Según ha valorado la entidad bancaria, UPA Málaga representa y defiende los intereses de los profesionales del campo, especialmente de las explotaciones familiares agrarias.

En suma, la organización, presente en todas las zonas agrícolas y ganaderas de la provincia, trabaja para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del sector, "promoviendo el desarrollo rural, el relevo generacional y la mejora de las condiciones de vida de los agricultores y los ganaderos malagueños".