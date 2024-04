La Universidad de Málaga acoge en abril una nueva exposición, un ciclo de cine y jueves de música punk y rock

MÁLAGA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El calendario cultural del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga (UMA) cuenta este mes de abril con una nueva exposición, un ciclo de cine con temática intergeneracional y jueves de música donde predomina el punk entre otros eventos. En concreto, el espacio 'Contenedor Cultural' de la UMA situado en el campus de Teatinos contará este mes con catorce actividades propias divididas en artes escénicas, cine, música y exposiciones.

Así, el 4 de abril, llegarán al 'Contenedor' Mercedes Ángel y Pedro Ariza, los creadores de 'EN-JAULA-D@S', un proyecto artístico inclusivo de danza contemporánea unido a artes plásticas, perfomance y con música creada específicamente para la pieza. Siete días después, el día 10, le releva 'Trapos sucios. Una historia sobre el primer círculo', un espectáculo dentro de otro, multidisciplinar, que nos invita a reflexionar sobre el proceso de creación, según ha detallado la Universidad este lunes en un comunicado.

'A' u 'O' es el título de la propuesta de Evelyne Rigaud, que se instala en la Sala 3 del espacio cultural el miércoles día 17. La obra indaga sobre la construcción del género y la dicotomía chica/chico, rosa/azul o princesa/superhéroe desde la propia vivencia de la artista. El 24 de abril concluyen las escénicas del mes con la perfomance 'Recycling Perfomance: Yo no soy Yoko Ono y tú no eres John Lennon'. Las artistas Jana Pacheco y Panamá Díaz homenajean a la creadora Yoko Ono, enfocando el mensaje de paz desde la amistad en lugar del amor romántico, inspiradas por las obras 'Bed-ins for Peace'.

En el apartado musical, los jueves de abril se celebrarán actuaciones de punk y rock. Las entradas tienen un coste de tres euros y pueden adquirirse tanto en la web de Wegow como en taquilla una hora antes del espectáculo. Se encienden los amplificadores en el Contenedor Cultural por primera vez el 4 de abril con Vicolo. El jueves 11 de abril, el punk-Surf-Pop de Rayo Verde se sube por primera vez al escenario del espacio del Vicerrectorado de Cultura y el día 18 el post-rock se une a la poesía con el sonido de Yerma. Asimismo, se mantiene el estilo experimental en el cierre de los jueves de música, el día 25 de abril, con la actuación de Lonko.

Por otra parte, durante este mes se proyectarán cinco largometrajes en la sala 3 del 'Contenedor Cultural'. Las películas están programadas una hora antes de lo habitual, a las 18,00 horas, con motivo del ciclo 'Relaciones intergeneracionales: impedir que el mundo se deshaga', que incluye un coloquio posterior a la proyección en la que el profesor de la UMA Eduardo Sierra Nieto, acompañado de un invitado, conversará sobre la temática escogida. Las películas se exhibirán de manera gratuita en versión original subtitulada y la entrada será libre hasta completar aforo.

'Hijos de los hombres' inaugura tanto la programación del mes, el día 2 de abril, como el ciclo de cine. El día 9 de abril, se podrá visionar 'El Bosque', y una semana más tarde llegará el turno de 'La carretera'. La película de animación 'Coco' (V.E.) se proyectará el día 23, mientras que el proyector se apagará en abril con el largometraje argentino 'El hijo de la novia'.

Además, desde el 18 de abril, la obra de Ana Pavón Porras estará expuesta en la sala de exposiciones Espacio Cero. La muestra, bajo el título 'thelyglossos', está comisariada por Pepo Pérez, ilustrador y dibujante de cómic además de Vicerrector adjunto de Cultura de la UMA. La exposición podrá visitarse en el horario habitual de lunes a viernes de 11,00 horas a 14,00 horas y de 17,00 horas a 20,30 horas en la sala de exposiciones Espacio Cero.