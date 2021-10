Valero aboga por resolver la financiación municipal y permitir que ayuntamientos "desplieguen todo su potencial"

Velarde incide en trabajar para "tener un municipalismo fuerte, como eje vertebrador de Andalucía"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos por Andalucía y coordinador general de IU en la comunidad, Toni Valero, ha abogado este jueves a resolver "el tema de la financiación municipal" y "permitir que los ayuntamientos desplieguen todo su potencial, que como vemos en la historia democrática de nuestro país ha sido en beneficio del bienestar de la ciudadanía".

Así lo ha defendido Valero en Torremolinos (Málaga), donde junto con la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Martina Velarde, han participado en el acto 'Municipalismo de izquierda para cambiarlo todo: 40 años construyendo alternativas desde lo local'.

Valero ha señalado que el encuentro es también un "homenaje a la capacidad del municipalismo de transformar la vida de la gente, de mejorar la vida de la ciudadanía en estos 40 años democráticos". De hecho, ha incidido en que al hablar de municipalismo "lo primero que se me viene a la cabeza" es la respuesta a los "dolores y malestares" de los ciudadanos, que se ve reflejada en la lucha contra los desahucios o la defensa de la sanidad, la educación pública y el empleo.

Así, ha apuntado a que es en los ayuntamientos desde donde se han iniciado las revoluciones y revueltas que constituyen el país como lo conocemos hoy día, jugando un papel "fundamental para la democratización del país". "En aquella transición fue clave esa consigna que el pueblo andaluz cogió a la primera, que es 'quita un cacique y pon un alcalde, una alcaldesa'".

En este punto, se ha remontado 26 siglos atrás para hacer una analogía entre los alcaldes de su partido y los tribunos de la plebe, una institución que se crea después de una revuelta plebeya ante los abusos de los patricios en la ciudad de Roma, ha explicado. Para Valero, esos tribunos estaban ahí "para hacer cosas que hoy hacen nuestros alcaldes": "responder a las luchas populares".

Así, ha añadido que el municipalismo "arranca en nuestra corta trayectoria democrática en estos 40 años con una capacidad de socializar en democracia, de generar convivencia y después entrar en una siguiente fase que no es menos importante, que es la extensión del estado de bienestar".

"No se puede entender los servicios públicos que se dan en las ciudades y en los pueblos si no es por esa vocación del municipalismo de servir a la ciudadanía en su dignidad, en su bienestar social", ha abundado, no obstante, ha dicho que hay que denunciar que "se está viendo muy mermada la capacidad de los ayuntamientos de responder a los problemas de la gente por políticas neoriberales, que nos han estado, en este caso, coartando en la capacidad de gastos de los ayuntamientos para poder prestar sus servicios".

"Estamos viendo como los ayuntamientos están asumiendo competencias que no le son propias porque otras administraciones que sí tenían que hacerlo no lo hacen", poniendo como ejemplo la pandemia y aludiendo a como la Junta "dejó en manos de los ayuntamientos, sin más recursos, toda la higienización de centros educativos, y otro tipo de residencias".

"Vemos que los ayuntamientos, hoy día, tienen que ponerse al nivel de lo que la Constitución dice", asegurando "que tan Estado es la comunidad autónoma, el Gobierno central, como el ayuntamiento, por lo tanto hay que resolver el tema de la financiación municipal y permitir que los ayuntamientos desplieguen todo su potencial, que como vemos en la historia democrática de nuestro país ha sido en beneficio del bienestar de la ciudadanía".

De este modo, ha defendido que el municipalismo será útil "si continúa manteniendo las señas de identidad que nos han traído hasta aquí", y que ha enumerado en un cambio del modelo productivo y la creación de empleo de calidad, "que pare los pies a los especuladores", que fomente la igualdad y los derechos de los ciudadanos y un municipalismo "transformador y que tenga memoria".

Por ello, y ante la "encrucijada entre la involución antidemocrática y reaccionara de la derecha y la profundización democrática en la que vivimos", Valero ha hecho hincapié en que se siga adelante con los pueblos y ciudades y con el compromiso por el municipalismo, porque "no entenderíamos la cantidad de personas vinculadas con la memoria democrática que han encontrado en alcaldes de la izquierda el único sostén en la administración pública para hacer justicia, verdad y reparación".

Por su parte, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, que ha intervenido a través de un vídeo, ha incidido en que IU tiene una "larga tradición municipalista, son más de 35 años de existencia de nuestra formación política que acumula bagaje, conocimiento y experiencia tremenda sobre al gestión de los asuntos municipales" pero "dentro de una óptica de transformación social, política, no solo del país sino también de la sociedad y sistema económico".

"El ámbito municipal siempre ha sido el más cercano de la ciudadanía", ha abundado, asegurando que la gente "siempre ha encontrado en los ayuntamientos la forma más rápida, inmediata, directa de relacionarse con la administración pública". "En ese sentido, nosotros siempre hemos sido clave a la hora de enseñar que nuestras administraciones tienen que tener carácter trasformador", ha señalado.

Además, ha incidido sobre la construcción del proyecto político, asegurando que "tenemos que ser capaces de definir con precisión cuál es nuestro papel, cómo podemos contrubuir al espacio de transformación y cómo podemos servir de ensamblaje de organizaciones políticas que forman parte de este mismo espacio en la que la heterogeneidad es la norma pero que también tenemos objetivos comunes".

Por último, ha asegurado que desde IU pueden estar satisfechos "de toda la trayectoria que tenemos en los ayuntamientos gobernados por IU en estos últimos 35 años" y por "formar parte de un espacio político con otros compañeros de otras organizaciones políticas en la que somos capaces de sincronizar esfuerzos para mejorar la vida de las familias trabajadoras".

TRABAJARAN PARA "TENER UN MUNICIPALISMO FUERTE"

Por su parte, Velarde ha asegurado que desde Unidas Podemos por Andalucía van a trabajar para "tener un municipalismo fuerte, como eje vertebrador de una Andalucía que es muy diversa y que tiene muchas necesidades distintas".

De igual modo, ha dicho estar agradecida por poder participar en el acto y que "tengamos la posibilidad de hablar con alcaldes y alcaldesas de otro sitio de España para compartir experiencias". Asimismo, ha dicho que la política "más bonita" es la que está "pegada al territorio".

"Necesitamos un municipalismo fuerte, de un frente amplio", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "el camino está hecho y lo estamos haciendo; estamos aquí porque el camino se está andando".

"Es muy importante que en Andalucía estemos unidos, nos vienen momentos difíciles, estamos en momentos difíciles; así que altura de miras y fuerza, porque las políticas se pueden hacer de otra manera", ha señalado.

Al respecto, ha contrapuesto que "mientras nosotros desplegamos todo ese escudo social, desde los ayuntamientos hasta el Gobierno estatal, tenemos en frente esos despidos de trabajadores, exenciones fiscales que están yendo para los matrimonios andaluces que ganan 80.000 euros anuales y la gente del día a día que tiene problemas están fuera del mapa".

"Nosotros somos una alternativa para gobernar en todos los ayuntamientos, para tener diputados provinciales, para estar en cada uno de los territorios, también para estar en la Junta; y para tener mayoría en el Gobierno y que podamos llegar a hacer, por fin, nuestro programa de manera íntegro sin que estemos todo el día peleando cada cosita y cada pasito que damos de una manera tan intensa". "El municipalismo es el eje vertebrador de la política a nivel local, pero también andaluz y a nivel estatal".