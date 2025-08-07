Valero, sobre el futuro del Gobierno PSOE-Sumar: "Aguantará porque este país no puede caer en manos reaccionarias"

MÁLAGA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, asegura sobre la viabilidad del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, para que sea capaz de concluir en 2027 la legislatura que nació con las elecciones de 2023, que "el Gobierno de coalición va a aguantar hasta el final porque no se puede permitir que este país caiga en manos de unas fuerzas reaccionarias".

En una entrevista con Europa Press se reafirma en la conclusión de que "no hay una alternativa para el país", ya que argumenta en este sentido que "lo que plantea el Partido Popular y Vox es una salida oligopólica de una crisis política", de la que pone como ejemplo el hecho de que al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "el salario mínimo le parece demasiado alto".

"Iríamos a una situación de retroceso, no solo en derechos, sino en las condiciones de vida de la gente", abunda el también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga sobre los efectos de un gobierno PP-Vox, y se remite entonces al ejemplo de "lo que están haciendo en otros países", en alusión a la presencia de la ultraderecha.

Con todo reconoce que el Gobierno de PSOE y Sumar tiene ante sí en el Congreso de los Diputados "una aritmética parlamentaria que le impide hacer todo lo que quiere hacer", de la que pone como ejemplo el rechazo que sufrió en el último Pleno la convalidación del decreto antiapagón aun cuando comportaba "medidas imprescindibles para abaratar el precio de la luz, para hacer una transición energética, o se fomentase el autoconsumo", así como otros supuestos anteriores con "medidas que permiten mejorar al país, a la mayoría social trabajadora, en sus condiciones de vida".

Preguntado por la repercusión que tenga en la imagen de Izquierda Unida su apoyo al Gobierno de coalición ante el caso Koldo que afecta al PSOE, defiende Valero que "somos muy contundentes" y sostiene que "los casos del Partido Socialista de corrupción tienen que ser un motivo para acometer las reformas legislativas necesarias para prevenir la corrupción, para democratizar el Estado y para que no solo los corrompidos paguen, sino también los corruptores paguen".

"Lo que ha ocurrido con el caso Cerdán es un ejemplo, y lo que está ocurriendo ahora con el caso Montoro es un ejemplo de que el Estado se tiene que democratizar", afirma sobre el caso del exsecretario de Organización del PSOE, quien se encuentra en prisión en estos momentos en el marco de la causa sobre un aparente cobro de comisiones en adjudicaciones de obra pública.

Valero avisa al electorado, ya sean votantes de Izquierda Unida o de izquierda, en general, que "nosotros no vamos a pasar ni una" y plantea que "tenemos propuestas para que la cosa cambie en su dirección", mientras considera que "hay casos de corrupción que entroncan con los propios inicios de esta democracia", para reafimarse en que "vamos a ser muy duros".

Cuestionado si hay una virulencia de Izquierda Unida en el caso Koldo que es inferior a si se tratara de un caso del Partido Popular, el diputado de Sumar por Málaga esgrime que "hemos mantenido el mismo mensaje desde Izquierda Unida", que presenta como "claridad, transparencia, asunción de responsabilidades y, por supuesto, reformas legislativas, que se lo pedimos al Partido Socialista y al Gobierno de coalición, del que formamos parte, para que se prevenga la corrupción en el futuro".

Defiende que su receta es idéntica para "el caso Montoro, o el caso de los contratos a dedo en Andalucía", que concreta en que "haya transparencia y asunción de responsabilidades".

Afirma que en el caso del Gobierno "ha empezado a dar pasos en la buena dirección en cuanto a asunción de responsabilidades y cambios legislativos que le hemos exigido", y seguidamente apunta que en el caso de Andalucía "lo que hemos visto es que el Partido Popular, Moreno Bonilla, ha cesado a los interventores que pusieron en conocimiento de la justicia lo que estaba ocurriendo", decisión de la que infiere que "los pasos que da el Partido Popular es tapar lo que ocurre en lugar de destapar".