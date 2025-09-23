Valero señala "tesón" de la familia para tener "la verdad del asesinato" de Caparrós: "IU las hemos acompañado"

Archivo - El coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, en Málaga con las hermanas de Manuel José García Caparrós, Loli, Puri y Paqui, en un homenaje de diciembre de 2024. - IU - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso por la provincia de Málaga, Toni Valero, ha subrayado este martes, después de que la Cámara Baja haya aprobado nuevas normas para el acceso a su archivo y propiciar el acceso a documentación del periodo preconstitucional cuando se acredite un interés legítimo, que su repercusión supone "arrojar luz sobre el asesinato de Caparrós", quien falleció como consecuencia de un disparo que recibió en la manifestación que hubo en Málaga el 4 de diciembre de 1977 en demanda de la autonomía para Andalucía.

En una nota de audio remitida a los medios de comunicación, Valero ha considerado que "este paso en la verdad sobre Caparrós ha sido gracias a la constancia y tesón de la familia Caparrós, a sus hermanas Loli, Paqui y Puri", al tiempo que ha reivindicado que "en esta lucha las hemos acompañado desde Izquierda Unida con innumerables iniciativas institucionales", para aludir entonces a un trabajo que ha abarcado desde la figura de "Antonio Romero hasta el presente", aunque ha asegurado que "vamos a seguir luchando para que haya reparación y reconocimiento".

El líder de IU Andalucía ha explicado que ese cambio en la normativa sobre el archivo del Congreso propiciará que "las personas interesadas podrán consultar la documentación sin tachones ni omisiones", mientras que ha subrayado que las tres hermanas de García Caparrós "no han descansado en estos casi 50 años reclamando la verdad ante unas instituciones que taparon lo ocurrido y después miraron para otro lado".

Y seguidamente ha vuelto a glosar el papel desempeñado por su organización en "la lucha por la verdad, el reconocimiento y la reparación de Caparrós, que ha sido y es un objetivo de Izquierda Unida", para insistir entonces en que esta decisión sobre el archivo de la Asamblea legislativa nacional "es un paso importante" en el acceso a la documentación del caso "sin omisiones ni tachones".

Valero se ha lamentado de que "el relato oficial de la transición ha edulcorado durante décadas lo que ocurrió" y seguidamente ha sostenido que "la Transición no fue un proceso pacífico ni sólo fruto de consensos entre unos pocos dirigentes", antes de recordar que "las fuerzas policiales y parapoliciales de ultraderecha dejaron muchas víctimas en el camino como Caparrós".

El líder de IU Andalucía ha sostenido que la figura de García Caparrós se enmarca en la contribución de "personas sencillas, organizadas en sindicatos y partidos de izquierda, que trajeron la democracia con su empuje desde la calle".

"Hoy, más que nunca, hay que reivindicar la figura de Caparrós y empujar junto a la sociedad civil en favor de la verdad, la justicia y la reparación", ha remachado su reflexión Toni Valero.