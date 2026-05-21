Vecinos desalojados por el incendio de Canillas de Aceituno (Málaga) regresan a sus casas tras estabilizarse el fuego

Incendio declarado en Canillas de Aceituno (Málaga). - INFOCA

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La decena de vecinos desalojados de forma preventiva de tres viviendas rurales cercanas al incendio declarado este jueves en el término municipal de Canillas de Aceituno (Málaga) ya han podido regresar a sus hogares, después de que el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, haya dado por estabilizado el fuego. Los medios aéreos se han retirado de la zona, mientras que el operativo terrestre continúa trabajando para lograr su control.

Así lo han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press. Por su parte, el Infoca ha informado a través de su cuenta en la red social 'X', consultada por esta agencia, de que el incendio se originó a las 14,43 horas en el paraje Portugalejo y quedó estabilizado a las 21,25 horas.

En las labores de extinción permanecen desplegados cinco grupos de bomberos forestales, dos brigadas Brica, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y dos autobombas. Durante la intervención ha llegado a actuar por aire tres helicópteros --uno pesado, otro semipesado y uno ligero--, además de dos aviones de carga en tierra y un avión de coordinación.